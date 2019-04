Micro Pop Week in Düsseldorf : Acht Tage mit Musik aus der freien Szene

Die Sängerinnen von „Nobody’s Girls“ kommen aus den USA und treten bei der Micro Pop Week auf. Foto: Nobody's Girl

Düsseldorf Die MicroPopWeek beginnt Samstag und präsentiert 20 Veranstaltungen. Es gibt Live-Musik sowie einen Workshop und einen Film.

Von Holger Lodahl

Das Düsseldorfer Musik-Festival für Kultur geht in die sechste Runde. Auch in diesem Jahr zeigen etwa 20 Veranstaltungen wie Konzerte, Workshops und eine Filmvorführung das vielfältige musikalische Leben jenseits von Kommerz, Verträgen und Zwängen. Die MicroPopWeek ist ein Zusammenschluss von Düsseldorfer Organisatoren und privaten Akteuren, die ihre Veranstaltungen eigenverantwortlich in kleinen Clubs und Cafés, aber auch in Wohnzimmern, Hinterhöfen, Garagen, Hotels, Gartenhäusern, Kinos, Galerien, Tonstudios und Plattenläden organisieren. Somit ist die MicroPopWeek ein positives Beispiel für die Kooperation einer vielfältigen und lebendigen lokalen Musikszene. Hier einige Tipps aus dem Programm.

The Buggs und Subterfuge aus Düsseldorf Die Tiefgarage von der Kunstschule Werksetzen (Bagelstraße 117) ist der Auftrittsort der ehemaligen Schülerband „The Buggs“ aus Kaiserswerth. Termin für die fünf Musiker ist Samstag, 19 Uhr. „Subterfuge“ stammt auch aus Düsseldorf und arbeitet an einem fünften Album. Einige Songs werden Samstag, 20 Uhr, im Datscha an der Völklinger Straße170 zu hören sein.

Info Auch Filme und Workshops im Programm Workshops In „Dr. Schmitts Synth DIY-Workshop“ bauen die Teilnehmer eine Beatmaschine. Sie soll knattern, rattern und blinken. Die Adresse gibt es nach Anmeldung per E-Mail an dr.schmitt@gmx.de. Film Am Montag, 8. April, werden ab 21 Uhr die Filme von Düsseldorfer Filmemachern im Metropol Filmkunstkino an der Brunnenstraße 20 gezeigt. Zu sehen sind Filme von Frauke Berg, Oliver Gather, Holger Hahn, Sven Hansen, Jose Pablo Torrescano, Patrick Waldmann und Nora Pfahl und Tom Blankenberg. Alles Infos über die Festival-Woche (6. bis 13. April) im Internet:

www.mircopopweek.org

Jack Devaney aus England Viele seiner Balladen drehen sich um das Gefühl, in einem fremden Land zu wohnen. Kein Wunder, denn der Brite lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Am Sonntag greift er im Café Knülle an der Oberbilker Allee 24 zum Mikro und singt. Mit ihm tritt Karyn Ellis aus Kanada auf. Beginn ist um 20 Uhr.



Interbellum aus dem Libanon Beirut ist die Heimatstadt von Karl Mattar und dem Musikprojekt Interbellum. Sein Album „Dead Pets“ enthält Folksongs mit sprödem Garagenrock. Zu erleben ist Interbellum am Dienstag an der Birkenstraße 71 bei einem Live-Konzert, bei dem auch das Pop-Duo Spaghetti Wings aus Hamburg spielt. Wann: 20 Uhr.

Nathan Shubert aus Kanada Das Tonstudio Skyline Tonfabrik veranstaltet am Mittwoch einen Klavierabend mit Nathan Shubert. Der Kanadier veröffentlichte Anfang des Jahres sein Debütalbum „When you take off your shoes“, auf dem er mit Elektronik und Field Recordings aus seiner Heimat Vancouver arbeitet. Unterstützt wird Shubert vom Engländer Simeon Walker. Los geht es um 19.30 Uhr.

„Und wieder Oktober“ aus Köln Was als Straßenmusik-Duo begann, ist nun eine Band, die nicht von der Authentizität der Anfangstage eingebüßt hat. Die Musiker mit Gitarren, Klavier, Schlagzeug, Geigen und Cello passen perfekt zum fragilen und doch kraftvollen Gesang mit deutschen Texten. „Und wieder Oktober“ wird am Freitag um 20 Uhr im Hotel Friends an der Worringer Straße 94-96 auftreten.

Nobody’s Girls aus den USA Die Folk-Musikerinnen Rebecca Loebe, Grace Pettis und BettySoo kennen sich seit fast zehn Jahren. Als Gruppen mit dem Namen Nobody‘s Girl hatten sie unerwartet großen Erfolg, sodass sie nun häufiger zusammen auftreten – auch bei der MicroPopWeek am Samstag, 20 Uhr. Wo ihre Bühne steht, erfahren die Gäste erst nach Anmeldung per E-Mail unter music@wherethebirdsfly.com.