Lichtspieltheater in Bilk wird vergrößert : Metropol bekommt zwei weitere Kino-Säle

Metropol-Leiter Nico Elze vor dem großen Saal, dem „Cinerama“. Die Wand wird versetzt, um mehr Platz für das Foyer zu gewinnen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Düsseldorfs ältestes Kino wird im Spätsommer umgebaut. Dann gibt es vier statt zwei Leinwände und das Foyer wird größer. Im Herbst soll alles fertig sein.

Von Holger Lodahl

Vor mehr als 80 Jahren eröffnete an der Brunnenstraße das Metropol-Kino, das daher den Titel „Düsseldorfs ältestes Kino“ trägt. Als Spielstätte für europäische Filmkunst und US-Filme in Originalversion hat das Metropol eine treue Fangemeinde. Aber der Eingangsbereich, die Treppe nach unten, das enge Foyer, die sanitären Anlagen und die zwei Säle sind doch etwas in die Jahre gekommen und wirken, als seien sie in den 1980er-Jahren stehen geblieben. Das hat auch Nico Elze gemerkt. Der 39-Jährige ist teilhabender Geschäftsführer und sagt: „Schon seit einigen Jahren habe ich Geld zurückbehalten, um es in eine Renovierung zu investieren.“ Im Spätsommer dieses Jahres soll es so weit sein. Das Metropol wird für ein bis zwei Monate schließen, aufwendig umgebaut und bekommt zwei zusätzliche neue Säle.

Möglich wird die Erweiterung des Unterschosses, weil das benachbarte Hotel zurzeit leer steht. Der ehemalige Speisesaal, die alte Küche und unbenutzte Lagerräume werden in zwei Kinosäle umgebaut, einer mit 30, der andere mit 20 Plätzen. Um dort nach nebenan einen Durchgang vom alten Kino-Foyer zu schaffen, werden die Wände des Vorführraums vom kleinen Saal (dem „Phantom“) entfernt. „Die Filme werden dann von einem an der Saal-Decke befestigen modernen Laser-Projektor auf die Leinwand projiziert“, sagt Elze. Die zwei neuen Kinosäle bekommen separate Projektoren.

Zum Umbau gehört auch ein Kassenhäuschen, für das die Wand links entfernt wird. Foto: Holger Lodahl

Info Wo die Filmkunstkinos in der Stadt zu finden sind Metropol Brunnenstraße 20 (Bilk) Tel. 349709; Atelier Graf-Adolf-Straße 47 (Friedrichstadt) , Tel. 5663496; Bambi Klosterstraße 78 (Stadtmitte), Tel. 353635; Cinema Schneider-Wibbel-Gasse 5-7 (Altstadt), Tel. 8369972; Souterrain (Oberkassel) Dominikanerstraße 4, Tel. 5571831 Internet www.filmkunstkinos.de

Der Besitzer des Gebäudes befürwortet die Umbaupläne. „Wir freuen uns, das Kulturgut Kino unterstützen zu können“, sagt Ahmmet Tunc von der Firma Wertepool, die das restliche Gebäude in ein Sozialprojekt für Obdachlose umbauen wird. Der Eingang dazu wird an die Brachtstraße gelegt, so dass der jetzt noch bestehende Eingang zum einstigen Hotel zwischen Kino und Café „Süße Erinnerung“ ausschließlich als Notausgang genutzt wird. „Die überdachte Fläche vor dem Kinoeingang kann weiterhin gut als Café-Terrasse dienen, das schöne Flair der Brunnenstraße soll erhalten bleiben“, sagt Tunc.

Dort hinter dem Kino-Haupteingang wird es auch eine Neuerung geben. Der Flur zwischen Tür und Treppe wird zum Nachbargebäude hin verbreitert, um von einem neuen Kassenhäuschen aus die Tickets im Erdgeschoss verkaufen zu können statt wie zurzeit noch im Untergeschoss am Tresen. Auch sind Sitzmöglichkeiten und eine Minibar im Erdgeschoss geplant. Tickets, Süßwaren, Popcorn und Getränke wird es aber weiterhin im Unterschoss am Tresen geben, er wird aber ebenfalls modernisiert. Erheblich vergrößert wird das Foyer, indem die Rückwand des großen Kinosaales („Cinerama“) abgerissen und einige Meter weiter vorn neu errichtet wird. Statt der bis jetzt 142 wird der Saal noch 109 Plätze haben. Der Projektionsraum wird dem Saal angeschlossen und ist dann nicht mehr wie zurzeit durch einen Flur getrennt in einem separaten Raum. Dieser wird umgebaut und mit sanitären Anlagen ausgestattet. Zu den weiteren Modernisierungsplänen gehören Lüftungsanlagen, frische Farbe an den Wänden und neuer Fußboden. Trotz der Umbaumaßnahmen soll der alternative Charme des Kinos erhalten bleiben, verspricht Elze. „Schickimicki hat hier keinen Platz.“

Links ist der alte Eingang zu Hotel. Die Tür wird verkleinert, die Freifläche soll als Terrasse genutzt werden. Foto: Holger Lodahl

Die Verkleinerung der vorhandenen Kinos, dazu zwei neue kleine Säle – ein passendes Konzept für die Zukunft, sagt Nico Elze. Seit einigen Jahren beobachtet er, dass es auf dem Markt immer mehr Filme gebe, sie könnten aber wegen zu wenigen Kinos nicht vernünftig ins Programm aufgenommen werden. Gleichzeitig sind große Säle nur selten ausverkauft. „Nach dem Umbau können wir mehr Filme zeigen und über einen längeren Zeitraum als nur ein oder zwei Wochen.“ Die Besucherzahl im Metropol und in den anderen Filmkunstkinos ist trotz der Corona-Pandemie recht stabil.