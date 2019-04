Fragen und Antworten : Das müssen Sie zum Marathon 2019 in Düsseldorf wissen

Düsseldorf Am Sonntagmorgen, 28. April 2019 gehen in Düsseldorf wieder tausende Läufer beim Metro-Marathon auf die Strecke. Etwa 50.000 Besucher werden erwartet. Hier die wichtigsten Infos über Wettbewerbe, Rahmenprogramm und Verkehrsbehinderungen.

Welche Wettbewerbe gibt es?

Wer tritt beim Marathon an?

Mehr als 20.000 Läufer sind gemeldet: 4000 beim Marathon, 12.000 Staffelläufer und etwa 4000 Läufer beim Halbmarathon – eine erhebliche Steigerung im Vergleich Marathon 2018. „Vor allem die Zahl der Läufer beim Halbmarathon ist gewachsen“, sagt Sonja Oberem, die als Renndirektorin den Marathon mit ihrem Team in diesem Jahr erstmals verantwortet. Hinzu kommen mehr als 400 Kinder. Knapp 35 Prozent der Läufer kommen aus dem Ausland, sie stammen aus 70 Nationen. Viele Läufer reisen eigens aus Düsseldorfs chinesischer Partnerstadt Chongqing an. Oberbürgermeister Thomas Geisel läuft auch mit. Ob den Marathon komplett mit 42,195 Kilometer oder den Halbmarathon, wird noch entschieden.

Was ist sportlich das Besondere in diesem Jahr?

Ein Teil des Düsseldorfer Metro-Marathons ist in die Deutsche Meisterschaft. Etwa 500 Anmeldungen liegen vor. Die DM-Teilnehmer erkennen die Zuschauer an den gelb unterlegten Startnummern.

So war der Marathon in Düsseldorf 2018

Fotos : So war der Marathon in Düsseldorf 2018

Wo verläuft die Strecke?

Welche Straßensperrungen gibt es?

Ab 4.30 Uhr wird der Rheinufertunnel gesperrt, es folgen um 5.30 Uhr die drei Wechselzonen für die Staffel an der Fischer-/Kaiserstraße, der Stein-/Blumenstraße und der Jacobistraße. Ab 7.30 Uhr ist dann auch die gesamte Laufstrecke gesperrt. Sobald das Läuferfeld durch ist und die Straße gereinigt wurde, werden die Sperrungen nach und nach aufgehoben. Gegen 12.30 Uhr soll als erstes der Rheinufertunnel freigegeben werden, der Bereich Nordpark gegen 13.30 Uhr, in Derendorf sollen die Sperrungen ab 14 Uhr aufgehoben sein, in Oberkassel ab 14.30 Uhr, im Zooviertel/Flingern ab 16 Uhr, der Bereich Tonhalle/Berliner Allee soll ab 16.30 Uhr wieder frei sein. Bis 17.30 Uhr sollen alle Straßen wieder frei sein. Die Infos dazu hat der Veranstalter in diesem PDF zusammengefasst.