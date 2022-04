Genießerstadt Düsseldorf : Messe Wine & Taste kommt wieder ins Stahlwerk

Die „Wine and Taste“ findet zum zehnten Mal statt. Foto: Veranstalter

Düsseldorf Etwa 300 Weine aus dem In- und Ausland können verkostet werden. Es gibt auch Street-Food-Stände, Musik von einem Disc-Jockey und Weinseminare.

In der Corona-Pandemie fielen viele beliebte Genussmessen aus, nun ist zumindest schonmal die „Wine & Taste“ zurück. Die Weinmesse findet am Freitag und Samstag, 6. und 7. Mai, im Stahlwerk statt. „Nach der langen Durststrecke freuen wir uns, endlich auch ein kleines Jubiläum zu feiern“, sagt Martin Schäfer, der mit seiner Agentur Ekuna die Messe organisiert. Denn es wird die 10. Düsseldorfer Wine & Taste sein. Und die Winzer kommen gern. Mehr als 40 Weingüter werden vertreten sein, die Besucher können etwa 300 Weine probieren, größtenteils aus Deutschland. „Vor allem die jungen Winzer machen mit großem Enthusiasmus tolle Weine und bringen frischen Wind in die lange Weinbautradition“, sagt Schäfer. Auch Ware aus Frankreich, Italien und Österreich sowie aus Überseeländern wie Chile, Argentinien und Südafrika sind im Angebot. Für Entdeckungen sollen Weine aus Mexiko, Nordmazedonien und dem Libanon sorgen.