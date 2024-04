Ersehntes Sportereignis kehrt zurück Marathon in Düsseldorf findet 2025 wieder statt

Düsseldorf · Unter dem Motto „Run to the Beat“ soll der Marathon 2025 in Düsseldorf stattfinden, mehrere DJs legen an der Strecke auf. Jetzt stehen Datum, Startgebühr und weitere Details zu dem Großevent fest. Was die Stadt denen rät, die 2022 schon angemeldet waren.

19.04.2024 , 12:23 Uhr

19 Bilder Die schönsten Bilder vom Marathon 19 Bilder Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)