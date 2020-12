Defizite im Radverkehrsnetz : Am Mintropplatz fehlt Platz für Radler

Der Radweg an der Ellerstraße endet am Mintropplatz. Weiter geht es für Radler dann auf der viel befahrenen Straße oder auf dem Bürgersteig. Foto: Holger Lodahl

Friedrichstadt Für die viel befahrene Kreuzung fehlt ein Konzept. Verbesserungsvorschläge gibt es vom ADFC, der auch eine direkte Verbindung bis zum Hauptbahnhof fordert. Dafür sollen Radfahrer zwischen Gleisen fahren dürfen.

Wer von Oberbilk kommend über die Ellerstraße per Fahrrad in die Innenstadt möchte, muss die Unterführung in Richtung Stresemannplatz benutzen. Leicht ist der Weg in die City nicht, denn der Radweg unter der Brücke endet an der Ecke, an der nach rechts die Straßenbahntrasse über die Mintropstraße führt und von links die Fußgänger von der Helmholtzstraße kommen. Radfahrer müssen sich zwischen die fahrenden Autos einordnen oder (und das wäre nicht erlaubt) weiter über den Bürgersteig fahren. Als „lebensgefährlich“ bezeichnet Lerke Tyra vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) diese Situation. „Autofahrer rechnen nicht mit Radlern, weil es keine extra Ampel gibt“, sagt sie. Nach Betrachtung der Situation hat sie einen Verbesserungsvorschlag. „Ab Willi-Becker-Allee und Ellerstraße über die Mintropstraße bis zum Stresemannplatz sollte ein neuer, drei Meter breiter Radweg angelegt werden.“