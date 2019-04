Metro Marathon am Sonntag : Mehr als 50 Bands an der Laufstrecke

Unter dem Motto „Rock die Strecke“ soll der Marathon in Düsseldorf auch ein Genuss für Musikfans werden. Hier einige Musiker und ihre Auftrittsorte.

Mehr Alle Fakten im Internet unter www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf und am kommenden Samstag in der Printausgabe der Rheinischen Post.

Boogie Dukes Die Musiker dieser Gruppe sind langjährige Freunde, die in ihren vorherigen Bands schon im Zakk, Schlösserzelt, Pitcher und The Tube gerockt haben. Musikalisch geht alles von den 1950ern bis in die Neuzeit. Gespielt werden Songs von Queen und Tina Turner über Stoppok und Westernhagen bis Deep Purple und AC/DC. Wo: Lindemannstraße in Flingern.