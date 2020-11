Lili Paul-Roncalli : Lili Paul-Roncalli macht bei TV-Show gegen Krebs mit

Düsseldorf Die Artistin aus dem Düsseldorfer Apollo Varieté steht wieder vor der TV-Kamera. „Showtime of my Life“ soll zur Krebsvorsorge animieren.

(lod) Eigentlich müsste Lili Paul-Roncalli zurzeit mehrmals pro Woche in der Manege vom Apollo Varieté am Rheinufer auftreten. Denn sie ist der Star der Show „Let it snow“. Aber im Corona-Shutdown ist das Theater geschlossen. Langweilig wird es der 22-Jährigen aber wohl nicht. Sie steht zurzeit vor der TV-Kamera und macht mit bei der Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“. Eine neue Herausforderung für die Artistin, denn in den zwei Shows wird sie wohl nackt zu sehen sein. „Ich lasse meine Hüllen fallen, weil ich der tückischen Krankheit Krebs den Kampf ansagen möchte“, sagt Lili Paul-Roncalli. Ihre Botschaft: Wenn sie sich vor einer Kamera auszieht, können das die Menschen wohl auch vor ihrem Arzt für eine Vorsorgeuntersuchung tun. Mit ihrem TV-Engagement ist sie nicht allein. Insgesamt machen 16 Prominente mit, unter anderem Sängerin Stefanie Hertel, Moderator Jochen Schropp und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht. Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendungen. Zu sehen sein wird „Showtime of my Life“ im Frühjahr auf VOX. Wenn das Apollo Varieté nach dem Lockdown wieder öffnet, tritt Lili Paul-Roncalli noch bis zum 10. Januar auf.