Letzte Rollnacht 2024 in Düsseldorf Der Oberbürgermeister rollt mit

Neunmal im Jahr findet die Rollnacht in Düsseldorf statt. Auf abgesperrten Straßen können die Inlineskater und Rollschuhfahrer dann ganz ohne Verkehr den glatten Asphalt genießen. Die Strecken sind zwischen 16 und 27 Kilometer lang. In der Spitze fahren bis zu 5000 Menschen mit, schätzt Veranstalter Claus Vogel – so wie in diesem Jahr bei einer Tour zum Flughafen.