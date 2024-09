Kunstpunkte in Düsseldorf Mehr als 30 Künstler zeigen ihre Werke im Salzmannbau

Zu den Kunstschaffenden gehört auch Anke Lohrer in der Himmelgeister Straße 107B. Lohrer, deren künstlerischer Werdegang sie von der Kunstakademie Düsseldorf über die Folkwang Universität der Künste in Essen bis nach Paris und Grenoble führte, zeigt eine Auswahl neuer Arbeiten: von filigranen Stoffvorhängen über Collagen bis hin zu Künstlerbüchern. Während der Kunstpunkte wird sie erstmalig eine Überraschung enthüllen, die mit ihren Künstlerbüchern zu tun hat. Was genau sie geplant hat, wird vorab allerdings noch nicht verraten.