Handwerk in Düsseldorf : Mehr als 70 Aussteller auf dem Handwerkskammer-Parkdeck

Handwerk in Düsseldorf

Konrad Koppold zeigt auf dem Parkdeck der Handwerkskammer in Bilk seine neuen Produkte aus Holz. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Zu sehen sind per Hand gefertigte Produkte aus Holz, Stein, Gold und Stoff. Die Aussteller kommen größtenteils aus Düsseldorf und Umgebung.

Der Markt für zeitgenössisches Kunsthandwerk verwandelt im August zwei Tage lang das Parkdeck der Handwerkskammer (HWK) am Georg-Schulhoff-Platz in Bilk in ein „Open-Air“-Ausstellungsgelände. „Kunsthandwerk auf dem Parkdeck ist für viele Besucher seit Jahren ein fester Termin im Kalender“, sagt Marie-Theres Sobik, Außenwirtschaftsberaterin der HWK Düsseldorf. „Denn immer wieder gibt es neue und interessante Kunsthandwerkende aus Düsseldorf, dem Rheinland sowie auch Gäste aus ganz Deutschland und den Nachbarländern zu entdecken.“