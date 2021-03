Künstler stellen sich vor : Galopprennbahn wird zur Open-Air-Galerie

Fotograf Andreas Zimmermann ist einer der Künstler, die am Sonntag auf der Rennbahn ausstellen. Foto: Andreas Zimmermann

Grafenberg Am Sonntag stellen auf 400 Quadratmetern fünf Künstler aus Düsseldorf ihre Werke aus.

Unter dem Titel „art-hoc“ bietet das Kurzausstellungsformat seit Herbst 2013 Kunstausstellungen an besonderen Orten. Am Sonntag verwandeln die Organisatoren Klaus Meßner und Eric Derveaux die Galopprennbahn in eine Open-Air-Galerie.