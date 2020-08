Kreativität : Kunstobjekt am Rheinufer abgebrannt

Düsseldorf Vor dem KiT Kunst im Tunnel haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag ein Kunstprojekt in Brand gesetzt. Errichtet wurde das Werk von Jugendlichen.

Mehrere Tage haben Haley Hoyner (16), Amina Koko (17) und Mara Elsberger (14) sowie acht weitere Jugendliche an dem Kunstobjekt gearbeitet. In der Nacht zu Samstag ist es durch ein Feuer zerstört worden. Wer die Installation angesteckt hat, sei unbekannt, sagt Jana-Catharina Israel, Mitarbeiterin im Ausstellungsraum KiT – Kunst im Tunnel, vor dessen Wiese das Werk stand. Die Jugendlichen hatten an einem Ferienworkshop vom KiT teilgenommen und als Werkstoffe Holz und Sperrmüllteile verarbeitet, um zu zeigen, dass sie aus weggeworfenen Sachen etwas Neues machen können. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Nacht löschen, aber von dem Kunstobjekt ist nur eine Wand übriggeblieben. Diese haben die Jugendlichen in den Ausstellungsraum gebracht, damit sie erhalten bleibt. Außerdem kombinierten sie aus Handybildern eine Filmsequenz, die das Entstehen der Kunst zeigt. Auf der Wiese stehen nur noch die verbrannte Reste. Der Kunstraum befindet sich am Mannesmannufer 1b.