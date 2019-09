Düsseldorf : Kultur für Kurzentschlossene

Düsseldorf Verführung im Takelgarn, ein Prinz im Schauspielhaus und ein Klavierkonzert in St. Antonius: Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Freizeit in Düsseldorf : Kunst in Flingern und Lesung in Bilk

Jazz-Schmiede Dan Pugach Nonet Plus One ist der neue Liebling des Jazz. Und nun ist die Band erstmals auf Europa-Tour unterwegs und ist auch in Düsseldorf zu Besuch. Die Musik des Nonets ist ein Mosaik aus Eigenkompositionen und Arrangements von Jazz-Standards und Pop-Songs. Der Schlagzeuger Dan Pugach stammt aus Israel, bevor er ans Berklee-College nach Boston und dann nach Brooklyn ging. Und wer verbirgt sich hinter Plus One? Nicole Zuraitis, Powerhouse Sängerin und Pianistin, unter anderem regelmäßiger Gast der Birdland-Big-Band in New York. Das Konzert ist am Freitag, 20.30 Uhr.