Kulturtipps für Düsseldorf : Trude Herr und Clownsprinzessin

Im Theater an der Luegallee ist die „Trude-Herr-Show“-Revue „Ich will keine Schokolade“ zu sehen. Foto: tadLa

Düsseldorf Spotlight im Bürgerhaus, Spinnen in Golzheim, Kindertheater in Flingern – auch in dieser Woche ist in den Stadtteilen viel Spannendes zu erleben.

Oberkassel „Ich will keine Schokolade“ – so lautet der Titel einer Neubegegnung mit der unvergessenen Trude Herr, die als Sängerin ebenso die Herzen der Zuschauer erobert hat wie auch als Schauspielerin (nicht nur) an der Seite von Heinz Erhardt. In Liedern und Szenen zeigt das Theater an der Luegallee die Kölnerin als Mensch und Künstlerin, die als Ulknudel unschlagbar war und die doch so gerne ernste Rollen gespielt hätte. Vorstellungen sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 20 Uhr.

Bilk Der im Frühjahr 2016 gegründete Verein „Düsseldorf Lyric Opera“ hat sich zum Ziel gesetzt, aufstrebenden Musikern aus dem Bereich Oper, Operette und Musical eine Plattform für diverse Aktivitäten zu geben. Bei dem Konzert „Spotlight“ am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Bilk sind Highlights aus Oper, Operette und Musical zu hören. Am Klavier spielen Meghan Behiel und Michael Carleton.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Theater an der Luegallee Luegallee 4, Eingang Burggrafenstraße Bürgerhaus Bilk Bachstraße / an den Bilker Arkaden Salzmannbau Himmelgeister Straße 107 H Galerie Pretty Portal Brunnenstraße 12, montags bis freitags, 11 bis 19 Uhr Schlosskirche Eller Schlossallee 4 Aquazoo Kaiserswerther Straße 380 Takelgarn Theater Philipp-Reis-Straße 10

„Weihnachtsjedöns – alle Johr widder“ präsentieren Monika Voss und Michael Carleton (Klavier) am Mittwoch, 15 Uhr, im Bürgerhaus Bilk / Salzmannbau. Voss erzählt weihnachtliche Geschichten und Dönekes von früher und heute in Düsseldorfer Mundart. So war es und so ist es, das Leben an der Düssel zur Weihnachtszeit. Zu hören sind bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder. Mitsingen ist erwünscht.

In der Galerie Pretty Portal an der Brunnenstraße ist zurzeit die Ausstellung „Between here and now“ des französischen Künstlerduos Monkeybird zu sehen. In ihren Werken zeigt das Duo surreale, anthropomorphe Figuren, die Körper und Seele darstellen und vollständige Wesen repräsentieren. Die beiden Künstler, die in Paris leben und arbeiten, haben in den vergangenen zehn Jahren in vielen Ländern große, aufsehenerregende Wandbildern, Installationen und Ausstellungen geschaffen.

Eller „What child is this?“ – unter diesem Motto steht das Weihnachtskonzert des Gospelchores PaterNoster und Band. Unter der Leitung von Elke Wisse erklingen am Samstag, 17 Uhr und 19.30 Uhr, in der Schlosskirche Eller schöne Lieder zur Weihnachtszeit.



Golzheim An Spinnen scheiden sich die Geister: Die kleinen Tiere gelten als ekelig, lästig, aber auch nützlich und spannend. Am Samstag, 14 Uhr, kann man die Gelegenheit nutzen, Vogelspinnen aus nächster Nähe kennenzulernen. So lassen sich auch Vorurteile abbauen. Ein Experte präsentiert im Aquazoo Löbbecke Museum verschiedene Vogelspinnen-Arten und beantwortet Fragen zu Spinnentieren. Vielleicht trauen sich Besucher sogar, eines dieser haarigen Gifttiere auf die Hand zu nehmen?