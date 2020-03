Kultur in den Stadtteilen : Wenn Lotte die Herzen bricht

Die Leiden des jungen Werther sind am Donnerstag in Grafenberg zu sehen. Foto: David Baltzer

Werther leiden sehen, Orgel und Keyboard im Wettstreit erleben und Schokolade probieren – in den Vierteln ist diese Woche wieder viel los.

Von Julia Brabeck

Kaiserswerth Die 21 Jahre junge Solo-Sängerin Nina Hahn besticht durch ihre intensive, soulige Stimme und deren oftmals kratzigen, rauchigen Klang. Sich selbst an der Gitarre begleitend, lässt sich Nina auch in den Genres keine Grenzen setzen. In ihren Songs kombiniert sie Elemente aus Pop, Soul, R’n’b sowie Indie und sorgt dabei mit ihrem eigenen Stil für einen vielfältigen Mix. Cover-Songs singt sie auf ihre besondere Art und Weise. Von Evergreens von Carole King oder Tracy Chapman bis hin zu modernen Radio-Hits von Billie Eilish oder Camila Cabello ist in ihrem Repertoire für jeden etwas dabei. Das Konzert startet am Freitag um 20 Uhr in der Kulturkirche. Der Eintritt ist frei. Eine Hutsammlung wird durchgeführt.

Friedrichstadt Das ursprünglich aus Japan stammende Erzähltheater Kamishibai entführt Mütter mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren am Mittwoch mit dem Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ in die Welt der Märchen der Brüder Grimm. Mütter und Kinder sind herzlich eingeladen, die vier tierischen Freunde auf ihrer Reise mit Instrumenten zu begleiten. Es stehen Getränke und Obst zur Stärkung bereit. Beginn ist um 11.15 Uhr. Der Veranstaltungsort ist der DRK-Familientreff Friedrichstadt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erforderlich.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Kulturkirche Stammhaus Kaiserswerth, Fliednerstraße 23 DRK-Familientreff Jahnstraße 47, Telefon 0211 3849199 Friedenskirche Florastraße 55, www.friedenskirche.eu Stadtbücherei Garath Fritz-Erler-Straße 21, Telefon 0211 8997571 Stadtbücherei Oberkassel Luegallee 65, Telefon 0211 8994108 Melanchthonkirche Graf-Recke-Straße 211, Karten gibt es per E-Mail unter post@osterkirchengemeinde.de Paul-Gerhardt-Haus Heerdter Landstraße 30, www.evangelisch-in-heerdt.de

Garath Vampirismus mitten im Europa des 20. Jahrhunderts? Und das ausgerechnet in Großbritannien? Alles fängt an mit einem ungewöhnlichen Telegramm und mündet nach und nach in einen neuerlichen spannenden Fall für Sherlock Holmes. Bei einem Live-Hörspiel mit Musik liest und spielt Josef Schoenen sechs verschiedene Rollen und begleitet das temporeiche Programm mit eigenen Kompositionen auf der Gitarre zwischen Jazz, Funk, Klassik und Chanson. Beginn ist heute um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Garath. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unterbilk Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Armin Laschet und Oberbürgermeister Thomas Geisel steht das Rock- und Gospel-Benefizkonzert am Freitag in der Friedenskirche. Drei Düsseldorfer Chöre singen zugunsten des Australischen Roten Kreuzes. Seit Sommer 2019 haben die verheerenden Australien-Buschbrände mehrere Millionen Hektar vernichtet. Das Australische Rote Kreuz unterstützt die Betroffenen und zahlt Soforthilfe in Höhe von 5000 Dollar an Menschen, die ihr Zuhause in den Flammen verloren haben. Die teilnehmenden Chöre sind Academy Gospel Singers mit Chorleiter Peter Mante sowie der Rockchor 60+“ mit Chorleiter David Thomas und GottaGospel mit Chorleiter Andreas Petersen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Oberkassel Zu einer musikalischen Irland-Reise unter dem Thema „Whiskey in the Jar“ lädt das Diana-Quartett am Freitag um 19 Uhr in die Stadtbücherei Oberkassel ein. Zum Einsatz kommen dann unter anderem die Musikinstrumente Akkordeon, Bodhran, Gambe, Geige und Gitarre. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung wird allerdings gebeten.

Grafenberg Als der junge Werther auf einem Ball mit Lotte tanzt, ist es um ihn geschehen. Er weiß nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist, er bekommt bei jeder noch so kleinen Berührung Herzrasen. Doch als sich herausstellt, dass Lotte einen Freund hat und mit diesem Langweiler Albert auch noch so gut wie verlobt ist, wird der anfängliche Glücksrausch zur quälenden Dreiecksbeziehung mit tödlichem Ausgang. „Die Leiden des jungen Werther“ von Goethe werden am Donnerstag um 19 Uhr in der Melanchthonkirche aufgeführt. Dabei handelt es sich um eine Produktion des Jungen Schauspiels in Kooperation mit dem Goethe-Museum.