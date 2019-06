Kultur in den Düsseldorfer Stadtteilen : Kabarett in Garath, Kunst in Pempelfort

Amadeus Certa (li.) stellt seine Bilder in der Galerie von Roozbeh Golestani in Pempelfort aus. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Wer Kurfürstin Elisabeth war und was Adolf Uzarski machte, das erfahren die Düsseldorfer bei Führungen und Lesungen in den Stadtteilen.

Von Dagmar Haas-Pilwat und Holger Lodahl

Gerresheim Der Journalist Harald Posny stellt seit 20 Jahren regelmäßig Autoren in der Bücherei Gerresheim vor. Für morgen, 19 Uhr, hat er, passend zur Ausstellung des Kunstpalasts über „Das Junge Rheinland“, den Mitbegründer dieser Künstlervereinigung, Adolf Uzarski, ausgewählt. Der Maler, Grafiker und Schriftsteller spielte zwischen den beiden Weltkriegen eine große Rolle in der Düsseldorfer Kunstszene, ist heute aber fast vergessen. Als kritischer Kopf zur Nazizeit ins Exil gezwungen, konnte er nach seiner Rückkehr nach 1945 in Düsseldorf weder in der Kunst, noch in der Literatur wieder Fuß fassen. Sein wichtigster Nachlass ist der Roman „Möppi – Memoiren eines Hundes“, ein Porträt Düsseldorfs in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Garath Staatsbürgerkunde mit Philip Simon ist drastisch und unterhaltsam: In seinem Programm „Meisenhorst“ führt der niederländisch-deutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt als Progression in bundesdeutschen Köpfen. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag der bundesdeutschen Staatsbibel stellt Simon die entscheidende Frage: Welche der 19 Grundrechte sind die wichtigsten? – Oder kann es sein, dass die Bürger mehr über die zehn Gebote wissen als über unsere Verfassung? Dafür zeigt er der Gesellschaft symbolisch den Vogel. Im „Meisenhorst“, dem kollektiven Oberstübchen der Nation, muss ein Perspektivenwechsel her. Die Veranstaltung beginnt in der Freizeitstätte Garath, am Mittwoch um 20 Uhr.

INfo Adressen, Zeiten und Eintrittspreise Bücherei Gerresheim Heyestraße 4, Telefon 0211 8924122, Eintritt frei, Anmeldung per E-Mail: stbgerresheim@duesseldorf.de Freizeitstätte Garath Fritz-Erler-Straße 21 Schloss Benrath Museum Corps de Logis Benrather Schlossallee 100-106, 14 Euro, inklusive Ausstellungsbesuch Biergarten Vier Linden Siegburger Straße 25,

www.biergarten-vierlinden.de Galerie Golestani Collenbachstraße 39, Ausstellung bis 20. Juli, Öffnungszeiten mittwochs bis freitags, 12 bis 18 Uhr, samstags, 11 bis 15 Uhr

Benrath Unter dem Titel „Von Schlafzimmer zu Schlafzimmer – Neues aus den Verborgenen Räumen“ steht der exklusive Rundgang im Museum Corps de Logis in Schloss Benrath. Welche Rolle spielte Kurfürstin Elisabeth Auguste von Pfalz-Sulzbach beim Bau des Schlosses? Was hat sie den ganzen Tag gemacht? Was gehörte sich nicht? Und welche Verbindung hat sie mit der römischen Göttin Diana? Anlässlich der aktuellen Sonderausstellung steht Kurfürstin Elisabeth Auguste im Blickpunkt und bei einem exklusiven Rundgang am Donnerstag, 11.15 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 15.15 Uhr, wird auf ihren Spuren gewandelt. Erstmals spielt auch eine Liebesgeschichte eine Rolle, die sich auf unterirdischem Weg zwischen den beiden Schlafzimmern entspinnt.

Oberbilk Im Rahmen der Konzertreihe „Goldmucke“ tritt am Freitag, 19.30 Uhr, die Truppe Chefboss auf der Bühne im Biergarten Vier Linden auf. Die Kombo aus Alice Martin, Maike Mohr plus DJ und Tänzercrew macht alles in Eigenregie – von den Beats und Texten über Kostüme, Musikvideos und Bühnenshows. Chefboss hat sich mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht.