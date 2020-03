Kultur in den Stadtteilen : Lieder aus 50 Jahren Popgeschichte

Felicia Friedrich dirigiert den Gospelchor Coloured Voices, der am Mittwoch in Oberkassel ein Konzert gibt. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Ein Sylt-Krimi, Gospels, Benefizkonzerte und ein Theaterstück mit Düsseldorfer Promis – das sind die Kulturtipps für die Stadtteile.

Lesung Die Bestsellerautorin Gisa Pauly ist am Montag, 2. März, um 19 Uhr zu Gast in der Stadtbücherei Unterbach. Sie liest aus ihrem 13. Sylt-Krimi „Sturmflut“. Diesmal gerät Mamma Carlotta zufällig in die Ermittlungen um eine Entführung auf Sylt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Konzert Unter dem Motto „Kinder haben Rechte“ findet ein Benefizkonzert am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr zugunsten von „Kinder unserer Welt“, einer Initiative für notleidende Kinder, in der Mutterhauskirche in Kaiserswerth statt. Es singt der Kinder- und Jugendchor St. Remigius aus Wittlaer mit Sängerin Menna Mulugeta unter Leitung von Petra Verhoeven. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, mit denen der Alltag von Menschen in Äthiopien und Südafrika – insbesondere von Kindern und jungen Frauen – mit langjährig angelegten Gesundheits-, Sozial- und Ausbildungsprojekten verbessert werden soll.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Bücherei Unterbach Breidenplatz 8, Telefon 0211 8924957 Mutterhauskirche Zeppenheimer Weg 14, www.kinderunsererwelt.de Christuskirche Kruppstraße 11 Festsaal unter der Auferstehungskirche, Arnulfstraße 33 Café Mittendrin Hardenbergstraße 3, www.gerresheim.ekir.de LVR-Klinikum Sozialzentrum, Haus 27, Bergische Landstraße 2 klinikum-duesseldorf.lvr.de Bücherei Benrath Urdenbacher Allee 6, Telefon 0211 8997187 Evangelische Jugendzentrum (ejuzo) Eller Straße 215

Songslam Mit dem Veranstaltungsformat Songslam kommen Christine Brinckmann vom Kulturzentrum Zakk und Slam-Poet Helge Goldschläger am Dienstag, 3. März, wieder in die Christuskirche in Oberbilk und lassen das Publikum über die Vergabe der „goldenen Stimmgabel“ entscheiden. Dazu richten sie die Christuskirche als Wohnzimmer her. Musiker stellen dann ihre eigenen Songs dem Publikum vor, das mit Applaus entscheidet, was am besten gefällt. Der unterhaltsame Konzertabend beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gospel Ein Songprogramm aus bekannten und unbekannten Liedern aus 50 Jahren Pop- Jazz- und Gospel-Geschichte erwartet die Besucher am Mittwoch, 4. März, in der Auferstehungskirche in Oberkassel. Unter der Leitung von Felicia Friedrich (Klavier) singen Solisten und Ensembles der Coloured Voices, dem Gospelchor der Evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel. Der Eintritt ist frei, Beginn um 20 Uhr.

Jazz Am Donnerstag, 5. März, kommen Jazz-Fans im Gerresheimer Kirchencafé Mittendrin an der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche auf ihre Kosten. Den Abend eröffnet das PopUP-Jazz-Ensemble. Jazzig interpretierte Pop-Songs von Michael Jackson, Edith Piaf, Justin Bieber, Bob Marley und anderen zählen zum Repertoire der drei Musiker. Außerdem spielen sie Jazz-Klassiker und Eigenes. Anschließend gibt es eine offene Session, bei der jeder einsteigen kann. Getränke und Snacks gibt es im Café Mittendrin, das um 19 Uhr öffnet. Um 19.30 Uhr geht es los, und die Session startet um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Theater „Düsseldorf – Eine Stadt, viele Gesichter“, das Theaterstück von Karin Halinde führt die Theatergruppe Mummpizze am Donnerstag, 5. März, im Rahmen von „Kultur in der Klinik“ im LVR-Klinikum auf. Gezeigt werden mehrere Szenen mit bekannten Düsseldorfer Persönlichkeiten. Zum Beispiel streiten sich Kay und Lore Lorenz, ob sie in der Altstadt bleiben oder ihr Kom(m)ödchen in Köln aufstellen sollen. Aber auch Schlossturm und Lambertus haben so ihre Probleme. Und es gibt Streitigkeiten zwischen Hoppediz und Gustav Gründgens. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Musikkabarett Mit Klavier und Stimme sägt und schraubt Bernd Budden Geschichten aus den Holzwegen des Lebens. Mal hintersinnig, mal humorvoll und schräg, aber immer gefühlsecht und erdig wie eine Schaufel voll Treibsand im Fundament menschlicher Schwächen und Sehnsüchte. Zu erleben am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Benrath. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erwünscht.