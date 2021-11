Atelierbesuch : Neues Atelier in altem Klassenzimmer

Seit Anfang November arbeitet Gisela Happe in dem ehemaligen Klassenzimmer einer alten Schule an der Hubert-Hermes-Straße in Lörick. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Wie knapp Künstlerateliers sind, merkte auch Gisela Happe bei ihrer Suche. Das Kulturamt konnte helfen. Nun kann die Künstlerin wieder arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Gut 14 Jahre lang hat Gisela Happe in einem Atelier an der Aldekerkstraße in Heerdt gearbeitet. Die Künstlerin hat in dieser Zeit viele Ausstellungen vorbereitet und ihre mit Fotografien kombinierten Bilder erfolgreich präsentiert. Im Frühjahr aber sah die Zukunft der 65-Jährigen düster aus. Gisela Happe bekam die Kündigung für ihren unbefristeten Mietvertrag. Nach einigen Monaten der Suche atmet sie nun auf. In einer alten Schule an der Hubert-Hermes-Straße hat sie einen neuen Arbeitsplatz gefunden.

„Es war eine lange ungewisse Zeit, ich bin froh, dass die Sache gut ausgegangen ist“, sagt Happe. Dass die Zeit an der Aldekerkstraße enden würde, ging schon 2020 als Gerücht um, nachdem die Jugendberufshilfe im Gebäude ausziehen musste. „Für die Arbeit eines Künstlers ist so eine Ungewissheit wie eine kreative Bremse.“ Immer wieder drehen sich die Gedanken um die Frage, ob es sich noch lohnt, mit aufwendigen Vorbereitungen für eine Ausstellung zu beginnen oder ob es praktischer ist, schon mal auf die Suche nach neuen Räumen zu gehen und die Sachen zu packen. Die schriftliche Nachricht für das Aus bis Ende des Jahres kam im März, und Gisela Happe merkte, dass ein neues Atelier zu finden, nicht leicht sein würde. Eine Möglichkeit im Atelierhaus an der Sittarder Straße zum Beispiel platzte kurzfristig. „Aber dort wäre mir die Miete vermutlich ohnehin zu hoch gewesen.“ Statt 3,50 Euro pro Quadratmeter wie zuvor wären dort nämlich schon fünf Euro fällig gewesen.

Info Das Kulturamt fördert Düsseldorfer Künstler Was Das Kulturamt Düsseldorf fördert Kunstschaffende und vermittelt auch Austauschprojekte. Ein weiterer Bereich ist der der kulturellen Bildung. Wo Das Kulturamt hat seinen Sitz im Medienhafen am Zollhof 13.

Infos im Internet unter

www.duesseldorf.de/kulturamt.

In solchen Situationen hilft das Düsseldorfer Kulturamt, das in der Stadt viele Gebäude und Räume angemietet hat und sie als Ateliers an Künstler vermietet. „Parallel zum steigenden Wohnraumbedarf wächst auch das Interesse an Atelierflächen“, sagt eine Sprecherin. Ortsübliche Mieten jedoch seien für die meisten Künstler nicht bezahlbar. „So bemüht sich das Kulturamt dauerhaft um Lösungen, dieser Situation gerecht zu werden, die Nachfrage jedoch ist höher als das aktuelle Angebot an Flächen“, so die Sprecherin.

Nach einiger Recherche und etwas Wartezeit hatte Gisela Happe Glück. Im Erdgeschoss der alten Schule an der Hubert-Hermes-Straße wurde ein Raum frei. „Bei der Aktion Kunstpunkte Ende August habe ich noch an der Aldekerkstraße die Besucher empfangen, dann habe ich schnell meine Sachen gepackt und zog um.“ Das ehemalige Klassenzimmer bietet ausreichend Platz für Arbeitstische, Farben, Regale und Stauraum. Und weil die Wände 3,80 Meter hoch sind, gibt es genug Möglichkeiten für größere Bilder. „Jetzt bin ich total glücklich hier“, sagt Happe. „Dem Kulturamt bin ich sehr dankbar.“