Aktiv bleiben : Kostenlose Sport-Angebote für Zuhause

Düsseldorf Die Stadt startet am Donnerstag, 19. März, um 18.30 Uhr kostenlose Sport-Angebote für jedermann.

In den kommenden Wochen werden dienstags und donnerstags jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr kostenlose Live-Streams mit zwei Sportkursen angeboten. Dienstags wird die Yoga-Koryphäe „Flow with Kris“ die Beweglichkeit und Körperspannung ihrer Zuschauer beim Fitness-Yoga prüfen. Donnerstags bringt Cross-Fit- und Fitness-Trainer Tobias Schmitz die Muskeln seiner Teilnehmer vor ihren Smartphones, Tablets und Computern beim Fitnesstraining zum Glühen. Die Angebote sind für jeden Alters- und Könnensstand geeignet.

Die Aktionen knüpfen an die Initiative „Sport im Park“ an. Sport im Park ist ein unverbindliches und kostenloses Gesundheits- und Fitnesstraining für Untrainierte ebenso wie für Sportliche aller Altersgruppen sowie an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Die Angebote wurden im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf von qualifizierten Trainern durchgeführt.