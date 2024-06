Europameisterschaft 2024 Kostenlose Events während der EM in Düsseldorf

Düsseldorf · Fünf Spiele der EM 2024 finden in Düsseldorf statt. Zusätzlich stehen in der Zeit vom 14. Juni bis zum 14. Juli zahlreiche Events in der Landeshauptstadt auf dem Programm, viele davon sogar kostenlos. Hier ein Überblick.

Während der Europameisterschaft vom 14. Juni bis zum 14. Juli sind die Augen der Fußballwelt auf Deutschland gerichtet. Auch Düsseldorf ist Teil des Turniers, fünf Spiele werden in der Landeshauptstadt ausgetragen. Doch damit nicht genug, rund um die Euro 2024 gibt es auch abseits der Spieltage zahlreiche Events in der Stadt, viele davon werden sogar gratis angeboten. Unser Überblick listet die wichtigsten Veranstaltungen auf. Gemeinsam mit dem Verein Büdchentag stellt Visit Düsseldorf anlässlich der Europameisterschaft die Reihe „That's Büdchen" auf die Beine. An den fünf Spieltagen in der Arena ist am Corneliusplatz eine Bühne aufgebaut. Diese wird von lokalen Musikern bespielt. Zu den dort auftretenden Bands und DJs gehören unter anderem Beslik Meister, Roter Kreis, die Beatlesons sowie Charly Murphy und das Kollektiv „Get over it". Die Veranstaltungen finden jeweils von 12 Uhr bis Mitternacht am Presse-Pavillon Eisele statt.

In der Fan-Zone am Schauspielhaus ist ein Rahmenprogramm geplant, unter anderem mit Diskussionen über die Zukunft des Fußballs, Poetry Slam und Tanzaufführungen. An bis zu acht Vormittagen werden Angebote für Kinder und Schulklassen organisiert, auch nachmittags wird es ein Angebot geben (zum Beispiel Singprojekte). Besonders ist das Projekt „D-Play": Die Fassade des Schauspielhauses dient als Projektionsfläche für tagesaktuelle Videos von Fans oder auch „Clubbing-Visuals" der Musikszene.

Während der EM ist die Fan-Zone am Burgplatz täglich ab 12 Uhr geöffnet. Angekündigt hat die Stadt bereits die Auftritte von fünf musikalischen Top-Acts. Dazu gehört der des DJs und Musikproduzenten „Alle Farben" (14. Juni von 18.30 bis 20 Uhr). Außerdem treten auf Daniel Danger und Jan-Christian Zeller (23. Juni, 19 bis 20.30 Uhr), DJ Lari Luke (6. Juli, 16 bis 17.30 Uhr) sowie David Puentez (13. Juli, 19 bis 20.30 Uhr) und Topic (13. Juli 20.30 bis 22 Uhr). Der Eintritt zu den Acts ist kostenlos.

Auch an den spielfreien Tagen wird es am Burgplatz Programm geben – dafür sorgt unter anderem der Fußballverband Niederrhein. Geplant ist beispielsweise ein Mädchenfußballtag.

In der Fan-Zone am Unteren Rheinwerft ist eine klassische Public-Viewing-Zone eingerichtet. Auf die Besucher wartet „viel Bratwurst und viel Bier". Die Spiele sind auf zwei 60 Quadratmeter großen Leinwänden zu sehen.

Während der EM gibt es in den Räumen der ehemaligen Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz ein beinahe täglich stattfindendes Kulturprogramm. An 24 Tagen (so viele Länder nehmen an der EM teil) soll im „Stadion der Träume" jeweils ein Land vorgestellt werden – beispielsweise mit Musik oder Tanz.

Der Rasen ist frisch gemäht für das große Finale der Musikeuropameisterschaft. Gemeinsam mit Jazzratte Martin wollen sich die Spielerinnen und Spieler des 1. FC Jazz Kiste auf die Jazzmusik-Europameisterschaft vorbereiten. Die findet statt am 16. Juni ab 15 Uhr im Bürgerhaus Reisholz. Dieses interaktive Familienkonzert richtet sich an Klein und Groß. Vor den Konzerten wird es vor Ort ein Warm-Up mit den Künstlern geben, um die Mitmachaktionen im Konzert einzuüben.

Eine Düsseldorfer Unterführung (Ecke Haifastraße/Kölner Straße 170), eines der wenigen historischen Bauwerke zwischen Oberbilker Markt und Worringer Platz, wird zum Projektionsort für fünf Abende mit jeweils 90 Minuten Video- und Musik Performance plus Bar. Die Termine: 16., 20. und 23. Juni sowie 2. und 5. Juli, jeweils ab 22.15 Uhr. Einritt frei.

Die Rap-Crew „Kinders" bringt mit ihrer Mitmach-Hip-Hop-Show eine große Party speziell für Kinder und deren Familien auf die Bühne am Burgplatz. Remmi Demmi und Matti MC bringen mit den energiegeladenen Beats von Beatboy Olli und einprägsamen Songs die jungen Fans zum Tanzen, Singen und Springen. Damit erreichen sie mittlerweile mehrere Hunderttausend Menschen. Die Songs sollen nicht nur zum Lachen bringen, sondern auch eine emotionale Seite bei den Zuhörern erwecken. Termine: 23. Juni, 1. und 14. Juli, jeweils von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Die Fan-Zone Burgplatz wird am 4. Juli ab 12 Uhr Gastgeber des kostenlosen DFB-Junior-Coach-Turniers sein, dass Schülern die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten als zukünftige Fußballtrainer unter Beweis zu stellen. Am Ende gibt es sogar ein Zertifikat.

Das Final Four des „Euro 2024 Festival eFußball Masters" wird in diesem Jahr in Düsseldorf ausgetragen - und zwar in der Fan-Zone am Burgplatz. Die Qualifikationsrunden finden online am 21. Juni 2024 ab 19 Uhr statt. Die vier besten Teams werden dann am 4. Juli 2024 abends auf der großen Euro-24-Festival-Bühne um den Sieg spielen.

