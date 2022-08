Ausstellung : Koreanischer Künstler im Kulturbahnhof Eller

Düsseldorf Jae-Seong Ryu eröffent am Sonntag seine Bilderausstellung im Kultur Bahnhof. Der Koreaner hat zuvor mehrere Wochen in der ehemaligen Wartehall gearbeitet.

In einer Ausstellung lässt Ryu die Besucher an dem teilhaben, was während seines Arbeitsaufenthalts in Eller entstanden ist. Die Präsentation trägt den Titel „X-Ray – Röntgenstrahlen“. „Meine Arbeit ist einerseits Realität und andererseits Illusion“, sagt der Künstler. Flach würden seine Bilder erscheinen, aber den Blicken gleichzeitig eine transparente Tiefe bieten, als ob die Bilder durch Röntgenstrahlen ein Innenleben offenbaren, erklärt Jae-Seong Rye sein Werk. Der Künstler wurde 1986 in Suwon (Südkorea) geboren.