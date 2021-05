Industrie in Düsseldorf : Komatsu forscht am Bagger der Zukunft

Komatsu baut noch größere Schaufeln als diese. Geschäftsführer Ralf Petzold (l.) und OB Stephan Keller passen allerdings locker rein. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In Benrath entstehen seit Jahrzehnten die größten Hydraulikbagger der Welt. Wie dort nun für automatisiertes Fahren und neue Antriebe geforscht wird.

Von Alexander Esch

Ein Bagger ist ein Bagger, dürften viele denken. Das wird im Werk an der Forststraße in Benrath allerdings seit 1939 anders gesehen. Nachdem Demag zur Mannesmann Baumaschinen GmbH geworden war, entstand 1986 sogar der größte Großhydraulik-Bagger der Welt. Der sieht freilich im Vergleich zu seinen Nachfolgern schon wieder alt aus. Fast doppelt so viel kann die Schaufel des 750 Tonnen schweren PC 8000 mit 42 Kubikmetern aufnehmen. Das sind in etwa 70 bis 80 Tonnen Material wie Kohle oder Gold, das vor allem in Minen in Südamerika und Russland abgebaut wird.

Doch auch dieser acht bis neun Millionen Euro teure Koloss soll immer noch besser werden. Mit Hilfe hochkomplexer Computerberechnungen forscht im 2017 errichteten Neubau auf dem Gelände ein Teil der 80 Ingenieure am Bagger der Zukunft. „Entwicklung neuer Technologien“ heißt die Abteilung.

Mit dabei ist Martin Orth, der bei einem Ortstermin zum 100. Geburtstag des japanischen Unternehmens einen Einblick in seine Arbeit gab. Mit Hilfe spezieller Software berechnet er am Computer Strömungsverläufe im Bagger, um ihn effizienter bauen zu können. Aufwändige Berechnungen führten am Ende dazu, dass nun ein effizienterer Öltank entwickelt wird, mit dem der Verbrauch um 15 Prozent sinken soll. Mit Hilfe der neu angewendeten so genannten numerischen Strömungsmechanik konnten zudem Hydraulikölkühler oder Wasserkühler für den Dieselmotor optimiert werden. Am Ende reduziert auch das den Verbrauch.

Hochleistungssoftware wächst zudem immer mehr in die Superbagger hinein. Das Ziel: autonomes Fahren. Schon heute sind Laster ohne Fahrerkabine von Komatsu auf Baustellen unterwegs. Beim Bagger ist die Sache allerdings komplizierter, wie Ansgar Thole, Geschäftsführer Mining Division, erklärt.

Das Hauptproblem: „Die Wand verändert sich beim Baggern permanent, darauf muss die Software verlässlich und schnell reagieren können.“ Ralf Petzold gibt als Vorsitzender der Geschäftsführung deshalb vorerst als Ziel aus, mehr und mehr Prozesse im Bagger zu automatisieren, so dass der Fahrer entlastet und die Personalsuche leichter wird.

Ein weiteres Zukunftsthema ist der Antrieb. Minengesellschaften fragten zunehmend nach der Eliminierung von Emissionen. Zwar bietet Komatsu schon lange Elektro-Motoren an, doch der Strom dafür wird längst nicht emissionsfrei gewonnen. Petzold: „Vor diesem Hintergrund befinden wir uns in der ersten Evaluierungsphase. Das Ziel ist bereits heute klar: die frühestmögliche Eliminierung des klassischen Verbrennungsmotors.“ Geforscht werde deshalb auch an Konzepten für Wasserstoff-Gasmotoren, Brennstoffzellen in Verbindung mit Energiespeichern sowie Mischformen aus diesen Ansätzen.

Bei all der nötigen IT-Expertise und Forschungsarbeit ist natürlich weiterhin Handarbeit gefragt bei der Produktion der Bagger. Allein 80 Schweißer werden dafür eingesetzt, die „sehr spezielle Handfertigkeiten“ erlernen müssen, wie Thole sagt. Zusammengebaut werden die Bagger übrigens nicht in Düsseldorf. Sie wären schlichtweg zu groß für den Transport. Deswegen werden die Baufahrzeuge in einzelnen Komponenten auf die Reise geschickt, denn in Deutschland kommen sie nicht zum Einsatz.

Zwölf Sattelschlepper sind ungefähr für einen Bagger auf Achse nötig, die nach 20 Minuten Fahrt am Reisholzer Hafen entladen werden. Nächstes Ziel sind dann die Häfen in Antwerpen oder Rotterdam. Erst am Ende des Transportwegs werden die Bagger dann zusammengebaut.

780 Mitarbeiter sind am Standort Benrath beschäftigt. Damit ist Komatsu der größte japanische Arbeitgeber in Düsseldorf, wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) bei seinem Besuch betonte. Er hob hervor, welche Bedeutung die Industrie für die Stadt habe, und diese Arbeitsplätze weiter eine Zukunft in Düsseldorf haben sollen.