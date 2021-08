Kommen und Gehen : Neue Model-Akademie kommt an die Kö

Ekrem Kente und Michael Holzmann (v.l.) sind zwei der drei Inhaber, die das Haus Kö 98 zurzeit umbauen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Unter dem Namen Piazza dei Mercanti entsteht zurzeit an der Königsallee ein Mix aus Gastronomie, Mode und Kosmetik sowie eine Model-Schule.

Von Holger Lodahl

In eines der bekanntesten Häuser der Innenstadt kommt wieder Leben. Ins Erdgeschoss des Gebäudes an der Königsallee/Ecke Graf-Adolf-Straße hat kürzlich ein Eiscafé eröffnet. Kaffee, Kuchen, Sandwiches und Eisspezialitäten gibt es und sollen vor allem auf der Königsallee „open Air“ serviert werden. „Wir werden die größte Terrasse auf der Kö haben“, sagt Michael Holzmann, der zusammen mit zwei Mit-Inhabern in dem Haus „Kö 98“ das Erdgeschoss, die als Galerie bezeichnete Zwischenetage und den ersten Stock angemietet hat. Vorerst können an gut 60 Tischen mit gesamt 120 Plätzen die Düsseldorfer demnächst bei Kaffee und Eis ihre Kö genießen. Die Terrasse zieht sich vorbei an mehreren benachbarten Geschäften, deren Inhaber dem gastronomischen Trubel vor ihrer Türe zugestimmt haben. Als „Piazza dei Mercanti“ soll das Geschäft brummen.

Unter diesem Namen ist jedoch noch mehr geplant. Im hinteren Teil des Erdgeschosses wird zurzeit gebaut, so dass an einer Bar bald Cocktails und andere Drinks genossen werden können. Auch eine Küche wird eingerichtet, dort sollen Pasta und Salate für die Gäste zubereitet werden. „Wir möchten mit diesem gastronomischen Angebot von vormittags im Eiscafé über den Abend durch die Pasta-Küche bis Mitternacht an der Bar die Besucher begeistern“, sagt Michael Holzmann.

Zu den 1000 Quadratmetern der Piazza gehört auch das Zwischengeschoss. Dort wird ein Make-up-Verkauf starten. Die Marke eines italienischen Herstellers werde dann ihre Premiere in Düsseldorf feiern, sagt Holzmann. Auch Designer-Kleidung der Marke Stella Caretti zieht ein.

Den meisten Platz in der „Piazza dei Mercanti“ wird auf der ersten Etage eine Model-Akademie einnehmen. „In der Mode-Stadt Düsseldorf gibt es viele Agenturen, aber kaum Akademien, in denen junge Talente das Modeln lernen können“, sagt Holzmann. Zurzeit wird auf der fast 500 Quadratmeter großen Etage mit Blick auf Kö und Graf-Adolf-Straße noch gebaut. Der Boden wird erneuert, die Außenwände ebenso und Raumtrenner aus Glas werden gezogen, um den Raum so hell wie möglich zu gestalten. Der Plan ist, dass sich die jungen Gäste für einen Monatsbeitrag einbuchen und von Profis das Model-Handwerk lernen. Holzmann erwägt auch, für Workshops sogar Prominente aktueller TV-Sendungen einzuladen, ohne zurzeit schon Namen zu verraten. Hair- und Make-up-Artists werden auch ihren Service bieten, professionelle Foto-Shootings sollen für gute Bewerbungsmappen sorgen.