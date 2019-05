Kulturtipp : Kinos zeigen Opern live aus New York

Im Ufa und Atelier beginnt morgen der Kartenvorverkauf für die neue Saison mit Übertragungen live aus der Metropolitan Opera.

Die Düsseldorfer Bürger sind kulturbegeistert und besuchen gern Vorführungen auf den Bühnen der Stadt. Längst hat sich etabliert, regelmäßig auch die Opern der New Yorker Metropolitan Opera zu sehen – und zwar ohne langen Flug über den Ozean. Die digitale Technik macht es möglich, dass die Opern live in New York gespielt und via Satellit in Kinos übertragen werden. Der Erfolg dieser Übertragungen ist enorm. Als Rekord gilt eine Aufführung von Verdis „Nabucco“. Europaweit sahen an einem Termin etwa 50.000 Besucher diese Übertragung. Nun präsentiert Veranstalter Clasart Classic die inzwischen 14. Saison für 240 deutsche und österreichische Kinos. In Düsseldorf sind die Opern im Ufa-Filmpalast und im Atelier Filmkunstkino zu sehen. Zehn Opern stehen auf dem Programm, das am 12. Oktober startet. Der Kartenvorverkauf beginnt am 11. Mai.