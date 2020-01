Kino-Tipps fürs Wochenende : Musik, Action und Drama in den Kinos

Endlich mal schauen, wie André Rieu ein Konzert gibt – nun auch im Kino. Foto: Marcel van Hoorn

Düsseldorf Konzert mit André Rieu, das dramatische Leben von Judy Garland und drei neue Engel für Charlie: unsere Filmtipps fürs Wochenende.

André Rieu: Ein Feuerwerk der Musik Mit Walzerklängen in das neue Jahr starten können Fans vom Musiker André Rieu. Das Filmkunstkino Cinema zeigt viele musikalischen Höhepunkte seiner langen Karriere. „Ein Feuerwerk der Musik“ enthält alte und neue unveröffentlichte Aufnahmen sowie Sequenzen von jenen Konzertorten, an denen André Rieu aufgetreten ist – darunter Schloss Schönbrunn in Wien, die Radio City Music Hall in New York und das Krönungskonzert in Amsterdam. Zudem führt André Rieu die Zuschauer durch sein Schloss in Maastricht – und spricht über sein Leben, die Liebe und die Musik (Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr im Cinema, Cinestar und Ufa).

Judy Mit dem Märchen „Der Zauberer von Oz“ und dem Song „Over the Rainbow“ wurde sie im Jahr 1939 zum Kinderstar, im Jahr 1969 war ihr Leben zu Ende. Judy Garland wurde nur 47 Jahre alt – und ist dennoch eine Ikone für Musik, Show und Glamour. Nun schlüpft Renée Zellweger (“Bridget Jones“) in die Rolle von Judy Garland und zeigt in einem spannenden Drama, wie Judy Garland zwischen Showstar und Muttersein hin und her sprang – und letztlich scheiterte. Die Handlung beginnt in London, wo Judy kurz vor ihrem Tod einige Konzerte geben möchte, um die wirtschaftliche Pleite zu verhindern (Atelier-Filmkunstkino).

Info Die Adressen aller Kinos in Düsseldorf Atelier Graf-Adolf-Straße 47, Stadtmitte Bambi Klosterstr. 78, Stadtmitte Black Box im Filmmuseum Schulstraße 4, Carlstadt Cinema Schneider-Wibbel-Gasse 5 / Altstadt Cinestar Hansaallee 245 / Oberkassel Metropol Brunnenstraße 20 / Bilk Souterrain Dominikanerstraße 4 / Oberkassel UCI Hammer Straße 29-31, Medienhafen UFA Worringer Straße 14, Hauptbahnhof

3 Engel für Charlie In den 1970er Jahren gingen in einer TV-Serie drei Frauen auf Verbrecherjagd. Chef Charlie nannte die Frauen seine „Engel“. Als neuer Actionfilm kommt die Story wieder ins Kino: Wissenschaftlerin Elena (Naomi Scott) hat eine nachhaltige Energiequelle entwickelt. Sie kann allerdings auch als Waffe eingesetzt werden. Böse Jungs wollen das nutzen. Elena wendet sich an eine Agentur, deren Agentinnen alle „Engel“ genannt werden, unter anderem Sabina (Kristen Stewart) und Jane (Ella Balinska). Gemeinsam wollen sie sich von den Kriminellen die Waffe zurückholen und die Technik als Energiequelle für die Menschen einsetzen (Ufa, UCI und Cinestar).

Mord ist Familiensache – Knives Out Familienpatriarch und Krimiautor Harlan Thrombey (Christopher Plummer) wird ausgerechnet an seinem 85. Geburtstag ermordet. Oh je. Die Party geht weiter, entwickelt sich aber zu einem Mystery-Dinner. Die Verwandten tun so, als hätten sie gar nicht mitgekriegt, wie der Vater und Onkel abgemurkst wurde. So fängt der Film „Knives out – Mord ist Familiensache“ an. Richtig gut ist, wer mitspielt: Daniel „James Bond“ Craig und Chris „Avenger“ Evans als Detectives, Jamie Lee Curtis („Freitag, der 13“) und Don Johnson („Miami Vice“) als Ehepaar sowie Toni Collette („Murials Hochzeit“) als Verdächtige. Kein Wunder, dass es im Laufe des Filmes zu einigen Wendungen kommt, überall Intrigen, Lügen und falsche Fährten auftauchen und jeder Gast bereit ist, dem anderen ein Messer in den Rücken zu rammen (UFA, Cinestar, Metropol, UCI).