Ferientipp : Kindertheater an der Münsterstraße

Kindertheater an der Münsterstraße

Düsseldorf Das Junge Schauspiel zeigt in den Herbstferien Theaterstücke für junges Publikum. Zu sehen ist beispielsweise das Stück „Das Leben macht mir keine Angst“.

Was wird angeboten? Das Junge Schauspiel, das größte Kinder- und Jugendtheater in Nordrhein-Westfalen, zeigt am Mittwoch und Donnerstag „Das Leben macht mir keine Angst“, ein Theaterstück für Kinder.