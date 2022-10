Literatur in Düsseldorf : Anregende Buchtipps und Lesungen

Literatur in Düsseldorf

Düsseldorf Die Kaiserswerther Buchhandlung hilft bei der Suche nach Lesestoff. Die Leiterin Simone Thimm gibt dafür persönliche Empfehlungen ab.

Wenn der Herbst kommt, die Tage kürzer werden und man es sich gerne daheim gemütlich macht, ist die Zeit für Lesestunden gekommen. Die Kaiserswerther Buchhandlung der Kaiserswerther Diakonie, Alte Landstraße 179, gibt dafür Anregungen. Am 26. Oktober ist dort Stefan Moster um 19 Uhr zu Gast und liest aus seinem Werk „Das Fundament des Eisbergs“. Er entführt die Zuhörer dabei zu einer imaginären Reise in die Arktis .

Bereits eine Woche später, am 2. November, nimmt Alex Capus die Zuhörer mit in die USA des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Sein Roman „Susanna“ erzählt die Geschichte einer Malerin aus Basel, die mit ihrer Mutter nach Amerika ausgewandert ist. Am 21. November stellt dann Shelly Kupferberg ihren Roman „Isidor“ vor. Der Kommerzialrat Isidor Geller ist nicht nur Berater des österreichischen Staates, er ist Multimillionär, Opernfreund, Kunstsammler und Liebhaber einer wunderschönen Sängerin. Doch die Zeiten ändern sich, denn die Nationalsozialisten bedrohen sein Leben.