Kultur in Düsseldorf : Meckenstock füllt das Sommerloch mit Kabarett

Manes Meckenstock präsentiert die 22. Ausgabe vom Düsseldorfer Sommerloch-Kabarett. Foto: Headshot-Atelier.de

Düsseldorf Comedy, Schlager und eine kulturelle Reise ins Düsseldorf der 1960er-Jahre: Manes Meckenstock lädt im August an vier Abenden zu seinem „Düsseldorfer Sommerloch-Kabarett“ ins Theater an der Kö ein.

Im Theater an der Kö ist wegen des Corona-Shutdowns eine unfreiwillige Ruhe eingekehrt. Im August nutzt der Düsseldorfer Kabarettist Manes Meckenstock die Spielstätte für seine 22. Ausgabe vom „Düsseldorfer Sommerloch-Kabarett“.

An vier Abenden präsentiert er jeweils eine Veranstaltung. Das Sommerloch-Kabarett-Programm beginnt am Mittwoch (19. August) die Entertainerin Lioba Albus mit ihrem Solo „Das Weg ist mein Ziel“.

Am Donnerstag (20. August) tritt Manes Meckenstock selbst auf die Bühne und stellt mit dem Ensemble „Sweethearts“ den musikalischen Abend „Fröher“ vor. Darin erzählt der Kabarettist Dönekes aus seiner Kindheit, die Sweethearts reihen passende Schlagerperlen der 1960er-Jahre auf.

Der Comedian Stephan Bauer spielt am Freitag (21. August) sein Programm „Warum heiraten – Leasing tut’s auch“ und am Samstag darauf ist Christoph Brüske mit seiner Stand-Up-Show „Willkommen in der Rettungsgasse“ zu erleben.

Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr und finden gemäß der dann herrschenden Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus statt, betont Gastgeber Meckenstock.

Je nach Anmeldung und Bestuhlung im Zuschauerraum haben dann zwischen 60 und 100 Gäste einen Platz. Das sind zwar etwa so viele wie im Kurhaus Auf’m Hennekamp, wo Meckenstock zuvor das Sommerloch-Kabarett auf die Bühne brachte, aber wesentlich weniger, als das Theater an der Kö in Vor-Corona-Zeiten geboten hat. „Wir überlegen noch, ob wir Stühle sperren oder ausbauen, um die Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Meckenstock.

Für die Vorstellungen können zurzeit Karten noch nicht gekauft, aber reserviert werden. „Wir informieren unsere Gäste dann kurzfristig, welche Plätze wir anbieten können“, sagt Meckenstock.

Am Mittwoch (26. August) wird das Theater an der Kö in den Schadow Arkaden voraussichtlich wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Auf dem Programm steht „Ungeheuer heiß“. Die Hauptrolle spielt Markus Majowski, der auch Regie führt.