Kultur und Corona : Kabarett Flin verschiebt Neustart in den März

Düsseldorf Am Donnerstag sollte wieder Leben einkehren in die beliebte Kulturstätte. Wegen der steigenden Corona-Zahlen ist der Neustart nicht mehr möglich.

Zuletzt wurden im frühen Herbst 2021 die Bühnenlichter für einige Auftritte angeschaltet, dann schloss das Kabarett Flin wegen der steigenden Corona-Zahlen die Türen. Am Donnerstag, 13. Januar, sollte es mit einem vollen Programm ins neue Jahr gehen. Aus diesem Neustart wird aber nichts. „Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen, der neuen Auflagen und der geringen Buchungen müssen wir entscheiden, das Flin bis zum 6. März 2022 weiter geschlossen zu halten“, teilen die Organisatoren des Kabaretts Flin mit. Es wurde in den vergangenen Tagen nach einer Lösung gesucht, das Theater dennoch zu öffnen, ein wirtschaftliches Arbeiten sei aber nicht möglich. „Es tut uns in der Seele weh und es ist für alle Künstler und Mitarbeiter eine harte Lösung, aber im Moment leider ohne Alternative.“

Teresa und Kristof Stößel hatten das Kabarett Flin erst 2020 übernommen. Zuvor führten Philipp Kohlen-Priebe und Oliver Priebe das Haus fast 20 Jahre, erst in Flingern an der Ackerstraße, dann nach einem Umzug an der Ludenberger Straße in Grafenberg. Das Flin hatte nach der Übernahme und nach Beginn der Pandemie keine Hilfen vom Staat beantragen können, „da diese nur für Firmen gelten, die vor der Pandemie gegründet wurden und aktiv waren“. Die Stadt Düsseldorf hat dem Theater 2021 jedoch mit einem Mietkostenzuschuss geholfen, auch für 2022 hoffen die Stößels auf finanzielle Unterstützung.