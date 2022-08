Kultur von Jugendlichen : Junge Düsseldorfer Filmemacher siegen beim Festival in Flingern

Freude bei den Teams über ihre Auszeichnungen in der Filmwerkstatt. Foto: Junge Filmwerkstatt, Nina Wecker

Düsseldorf Mehr als 60 Teams aus fast ganz Deutschland nahmen mit ihren Filmen am „24h to take-Videowettbewerb“ in der Filmwerkstatt teil. Ausgezeichnet wurden auch junge Leute aus Düsseldorf.

Beim „24h to take“-Videowettbewerb“ in der Filmwerkstatt an der Birkenstraße hat das Team „6 K-Risma“ für einen humorigen Romantik-Thriller eine Auszeichnung erhalten. Der Sonderpreis „Lebenswerk“ ging an das Düsseldorfer Team „Falsch Rum“, das sich zum siebten Mal getroffen hatte, um 24 Stunden lang zusammen einen Film zu drehen.

Ein weiterer Jurypreis ging an das Team 62 Marsl Studios. Die Gruppe aus Schorndorf hatte eine absurde Fernsehkrimi-Persiflage gedreht. Auch das Team 96 Genius Films aus Darmstadt wurde ausgezeichnet. Zudem gewann gewann das Team „19 Babyface Productions“ aus Mönchengladbach. Zusätzlich wurden noch zwei Filme vom Publikum am Ort gekürt. Diese Publikumspreise gingen ebenfalls an Genius Films aus Darmstadt und außerdem an das Team Cineminis aus Essen.