Kabarett in Düsseldorf  Jetzt gibt es auch wieder die Bruno-Show

Ein bisschen länger als in anderen Einrichtungen hat es gedauert, aber am Sonntag, 19. März, ist jetzt auch die Bruno-Show nach drei Jahren Corona-Zwangspause erneut am Start. Kabarettist Frank Küster freut sich darauf, endlich wieder als Gastgeber auf der Bühne im Saal der Kirchengemeinde St. Bruno an der Kalkumer Straße 60 stehen zu können. „Wir werden eine andere Sitzordnung vornehmen, aber ansonsten bleibt alles wie gehabt“, sagt Küster.