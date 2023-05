Nach zwei Jahren Fernbeziehung Diese Düsseldorferin ist der Liebe wegen aus Kanada ausgewandert

Auf Englisch gibt es hier Tipps für Restaurants, Ausflüge und Aktivitäten in Düsseldorf, die für alle interessant sein können. Speziell an Eingewanderte richten sich aber die Informationen rund um das Leben in Düsseldorf und Deutschland, von Steuern über Bankgeschäfte zur Gesundheitsversorgung gibt es hier viele Informationen gebündelt auf einer Seite. Gleiches gilt für Arbeitsfragen und Lernangebote. Daneben gibt es eine Checkliste mit zwölf Punkten, die man beim Einwandern nach Deutschland beachten soll. Dies ist inzwischen auch auf ihrer ähnlich aufgebauten zweiten Webseite „Life in Germany“ aufgegriffen.