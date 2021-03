Jazz Rally 2021 : Nachwuchs für die Jazz Rally hat mehr Zeit

Die Band Kwini hat in 2020 erfolgreich beim Sparda Jazz Award mitgemacht und tritt auch bei der Jazz Rally 2021 auf. Foto: DD

Düsseldorf Für den Sparda Jazz Award werden junge Musiker gesucht. Die Bewerbungsfrist wurde verlängert, weil es wegen des Lockdowns zu wenig Probemöglickeiten gibt.

(lod) Nachdem die Jazz Rally im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, soll die beliebte Musik-Veranstaltung in Düsseldorf in diesem Jahr vom 2. bis 4. Juli stattfinden. Seit zehn Jahren wichtiger Teil der Jazz Rally ist die Förderung des musikalischen Nachwuchses unter dem Titel Sparda Jazz Award. Die Bewerbungsfrist für junge Künstler hat längst begonnen, in der Praxis aber erschwert der Corona-Lockdown den Musikern die Vorbereitung. „Corona-bedingt gibt es aktuell kaum Proben- und Aufnahmemöglichkeiten für junge Künstler“, sagt Ursula Wißborn, Vorstand der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West. „Da uns deswegen viele Anfragen erreicht haben mit der Bitte, mehr Zeit einzuräumen, haben wir die Bewerbungsfrist noch einmal um 14 Tage verlängert.“