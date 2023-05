Kulturfest am 13. Mai Das Programm und die wichtigsten Infos zum Japan-Tag in Düsseldorf

Düsseldorf · Das größte Japanfest Europas findet in Düsseldorf statt. An zahlreichen Ständen und in einem bunten Bühnenprogramm wird am Japan-Tag die facettenreiche Kultur des ostasiatischen Landes präsentiert. Was man dazu wissen muss.

10.05.2023, 19:02 Uhr

16 Bilder Die schönsten Kostüme beim Japan-Tag 2022 in Düsseldorf 16 Bilder Foto: Dominik Schneider

Von Christoph Schroeter und Angelina Burch

(csr)