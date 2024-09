Enorme Besucherströme Wie der Japan-Tag in Düsseldorf wachsen könnte

630.000 Besucher zählte die Stadt beim jüngsten Japan-Tag. Das sind in etwa genauso viele Menschen, wie es Einwohner gibt. Und diese gewaltigen Besucherströme konzentrieren sich dann vor allem entlang der Rheinuferpromenade. Ganz schön voll kann es da werden. Manchem wird es dann sogar zu voll, wie jetzt Bürgermeisterin Clara Gerlach im Stadtrat ausführte. „Mir berichten nach dem Fest immer wieder viele Menschen von zu viel Gedränge, auch schon am Hauptbahnhof bei der Anreise.“ Deshalb sei die Frage zentral: „Wie kann man mehr Platz schaffen, damit mehr Menschen teilhaben können?“ Und wie sinnvoll wären dann autofreie Bereiche auf bestimmten Straßen in der City?