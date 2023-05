Japanische Popkultur in Düsseldorf Das steckt hinter dem Cosplay am Japantag

„Kindheitshelden, also Figuren aus Animes, die in den 2000er-Jahren im Nachmittagsprogramm im Fernsehen liefen, sind eigentlich immer beim Japantag dabei“, sagt Martina. Sie zählt dazu: Pokémon, Digimon, One Piece und Naruto. Hiro gibt zu bedenken: „Es gibt immer Animes, die mehr Leute kennen als andere. Das ist alles egal, so lange man sich wohlfühlt und den Charakter mag.“ Trends, die dann viele als Kostüm tragen, gibt es aber auch in jedem Jahr in der Cosplay-Szene.