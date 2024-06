Fernöstliche Kultur am Rhein Hunderttausende feiern den Japan-Tag in Düsseldorf

Highlight eines jeden Japan-Tages sind die fantasievoll verkleideten Cosplayer. Francesca und Sandra kamen aus Dortmund. „Unsere Kostüme sind zu 100 Prozent selbst entworfen“, sagten die beiden. Die Ideen dafür holen sie sich jedes Jahr auf dem Japan-Tag. „Wir schauen immer, was wir alles sehen – und was wir nicht sehen, basteln wir uns dann für den nächsten Japan-Tag.“ An dem neuen Outfit tüfteln sie dann ein Jahr lang. Das Ergebnis in diesem Jahr konnte sich wirklich sehen lassen. Am Samstag waren sie bereits um 4 Uhr aufgestanden, um sich zu stylen.