Tausende Besucher in Düsseldorf erwartet Japan-Tag mit Star-Sängerin Ai Higuchi und großem Feuerwerk

In diesem Jahr gibt es am unteren Rheinwerft einen Parcours, der Teil der Toyota Aygo X Parcours Tour ist. Dort werden die besten Ninjas Deutschlands in Aktion sein, aber Besucher können auch selbst am Parcours teilnehmen. Ein Zeitslot kann entweder direkt vor Ort gesichert werden, oder vorab ist eine Anmeldung per Mail an hello@aygox-tour.de möglich. Auch japanische Gastronomie wird dort angeboten.