Großes Event im Juni in Düsseldorf Die Mitmachaktionen beim Japan-Tag

Auf der Popkultur-Bühne, die gemeinsam mit der DoKomi bespielt wird, finden auch in diesem Jahr zahlreiche Wettbewerbe statt. Bei dem traditionellen Cosplay-Wettbewerb können Teilnehmende ihrer Kreativität freien Lauf lassen und in die bunte Welt des Cosplays eintauchen. Die Anmeldung ist ab 11.30 Uhr vor Ort an der Popkultur-Bühne möglich. Für Gesangstalente gibt es einen Karaoke-Wettbewerb: Mit einem Lied auf Japanisch können Besucherinnen und Besucher ihr Können unter Beweis stellen. Die Anmeldung erfolgt auch dafür vor Ort ab 13.30 Uhr. Erstmalig lädt die Popkultur-Bühne zu einem Poetry-Slam-Wettbewerb ein. Für den Wettbewerb der Geschichten- und Gedichteschreiber können sich Interessierte ab sofort per Mail an poetryslam-jt@hoer-rhein.de anmelden.