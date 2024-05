Busse, Bahnen, Autos, E-Scooter, Sperrungen Japan-Tag 2024 - das sind die Auswirkungen auf den Verkehr

Während der Auf- und Abbauarbeiten kommt es zu Sperrungen von Straßen und Parkzonen. Am Samstag, 1. Juni, sind Stellplätze am Mannesmannufer, an der Moselstraße, an der Schulstraße, am Rathausufer, am Schlossufer, an der Reuterkaserne, an der Ritterstraße sowie an der Ursulinengasse nur schwer bis gar nicht erreichbar.