Kulturfest am 21. Mai : Das sind die Highlights und wichtigsten Infos zum Japan-Tag in Düsseldorf

Düsseldorf Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das größte Japanfest Europas zurück nach Düsseldorf. An rund 75 Ständen und in einem bunten Bühnenprogramm wird am Japan-Tag die facettenreiche Kultur des ostasiatischen Landes präsentiert. Was man dazu wissen muss.

Eröffnung: Wann startet der Japan-Tag 2022?

Der Japan-Tag beginnt am 21. Mai um 12.30 Uhr. Dann sprechen auf der Hauptbühne am Burgplatz Oberbürgermeister Stephan Keller, Andreas Pinkwart (NRW-Wirtschaftsminister), Manabu Miyamoto (Präsident des Japanischen Clubs) sowie Kiminori Iwama, der japanische Generalkonsul in Düsseldorf, Grußworte.

Info 19. Ausgabe des Japan-Tages Besucher Das Kultur- und Begegnungsfest zieht jedes Mal Hunderttausende Besucher an, 600.000 erwartet die Stadt in diesem Jahr. „Little Tokyo“ Düsseldorf hat die drittgrößte japanische Gemeinde Europas und ist für sein “Little Tokyo” zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt bekannt.

Programm: Welche Highlights gibt es auf dem Japan-Tag 2022?

Der musikalische Top-Act des diesjährigen Japan-Tages ist die Band „Charan-Po-Rantan with Kankan Balkan“. Die Musikerinnen kombinieren französische Chansons und Balkanmusik mit verschiedenen internationalen Genres. Dieser einzigartige Sound wird zusammen mit bunten Kostümen zu einer zirkusartigen Bühnenshow. Los geht‘s um 21.45 Uhr am Burgplatz.

Wo findet der Japan-Tag 2022 statt?

Martin-Luther-Platz Vor den Schadow Arkaden steht das RP Medienmobil. Im Gepäck: ein abwechslungsreiches Programm mit Giveaways, Gewinnspielen und Live-Podcasting. Hier gibt es mehr Infos.

Rheinuferpromenade Hier reihen sich mehr als 70 Stände aneinander. In zahlreichen Gastronomie-Zelten kann japanisches Streetfood entdeckt werden. Auch traditionelle Kleidung, Kalligrafie und sportliche japanische Künste können live ausprobiert werden.

Johannes-Rau-Platz Der Platz an der Kniebrücke ist in diesem Jahr der neue Standort für die Popkultur-Bühne. Dort findet um 14 Uhr die beliebte Cosplay-Modenschau mit Anime, Manga, Games und Visual Kei statt, um 16.15 Uhr folgt dann die Siegerehrung. Anschließend kann dort jeder seine Sangeskünste beim Karaoke-Wettbewerb unter Beweis stellen.

Bühne am Burgplatz Die Hauptbühne befindet sich am Nachmittag ganz in der Hand der jungen Generation: Vorführungen der japanischen Kindergärten, des Kinderchors der Japanischen Internationalen Schule sowie des Bläserensembles der Japanischen Internationalen Schule und des Japanischen Clubs reihen sich nahtlos aneinander. Um 17.45 Uhr zeigen dann die Gewinner und Gewinnerinnen des Cosplay-Modenschau-Wettbewerbs hier noch einmal ihre Kreationen. Abends treten verschiedene Chöre auf.

Popkultur Manga- und Cosplay-Fans können auf dem gesamten Veranstaltungsgelände auf Erkundungstour gehen. Neben der Bühne am Johannes-Rau-Platz befindet sich an der Reuterkaserne ein weiteres Zentrum der Popkultur, allein 13 Anbieter aus dem Bereich sind dort zu finden. Weitere Pop-Stände finden etwa Manga-Fans am Mannesmannufer und auf der Wiese vor dem Landtag.

Marktplatz Neben den altbewährten Standorten entlang des Rheins, ist in diesem Jahr auch der Marktplatz mit dabei. Die Location vor dem Rathaus wird eine große Kinder- und Spielzone mit vielen Aktionen wie Masken basteln, Kinderschminken und Vorlesestunden. Mit dabei ist dort auch der bekannteste Fußballverein der Stadt mit dem Event „Fortuna meets Japan“.

Wann beginnt das Feuerwerk auf dem Japan-Tag 2022?

Den krönenden Abschluss des Japan-Tages bildet dann wie immer das original japanische Feuerwerk. Das Motto lautet in diesem Jahr „Miteinander für Frieden und Freundschaft“. Damit soll die völkerverbindende Kraft der Freundschaft in fünf Szenen in den Mittelpunkt gestellt werden. Das Spektakel am Himmel über der Landeshauptstadt beginnt gegen 23 Uhr und dauert 25 Minuten. Am schönsten ist der Blick auf dieses pyrotechnische Meisterwerk von einem der vielen Schiffe auf dem Rhein aus.

Anfahrt: Wie kommen Besucher am besten zum Japan-Tag 2022?

Mit der U-Bahn lässt sich die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altstadt in wenigen Minuten zurücklegen. Wer mit dem Auto anreist, kann kostenfrei im Provinzial-Mitarbeiterparkhaus hinter der Shelltankstelle am Hohensandweg 41 in Wersten parken. Von dort geht es mit den Linien U71 und U83 ab Haltestelle Werstener Dorfstraße in die Innenstadt.

Auch sehenswert Die meisten Besucher werden sich am Samstag natürlich im Bereich des Rheinufers aufhalten. Doch für einen Abstecher unbedingt empfehlenswert und vielleicht nicht ganz so überlaufen ist „Little Tokyo“, das japanische Viertel in der Nähe des Hauptbahnhofs. >>>Kostenpflichtiger Inhalt Hier finden Sie mehr Infos dazu.

Wirtschaftstag Japan Neben dem Kulturfest am Rhein findet im Rahmen des Japan-Tages auch wieder der Wirtschaftstag Japan statt. Am Mittwoch treffen sich Branchenvertreter aus Japan und Deutschland in Düsseldorf.