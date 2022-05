Kulturfest am 21. Mai : Das sind die Highlights und wichtigsten Infos zum Japan-Tag in Düsseldorf

Düsseldorf Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das größte Japanfest Europas zurück nach Düsseldorf. An rund 75 Ständen und in einem bunten Bühnenprogramm wird am Japan-Tag die facettenreiche Kultur des ostasiatischen Landes präsentiert. Was man dazu wissen muss.