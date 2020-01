Sport im Park - Winteredition : In Düsseldorf wird auch im Winter im Park trainiert

Julia Lane trainiert beim ersten Termin von Sport im Park im Winter am Donnerstagabend mit. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am 2. Januar ist das kostenlose Fitnessprogramm der Stadt in die Winteredition gestartet: In zwei Parks wird wöchentlich trainiert - umsonst und draußen. Wir waren dabei.

60 vermummte Gestalten stehen auf der Wiese vor dem Landtag. Einige haben die Arme untergeschlagen. Knackige fünf Grad hat es an diesem Abend – egal: Hier startet gerade Sport im Park, die Winteredition. Und Trainer Tobias Schmitz sorgt als erstes dafür, dass alle warm werden: auf der Stelle laufen, Hampelmann, Gelenke drehen.

Bis 23. April bietet die Stadt wieder zwei wöchentliche Fitnesstrainings unter freiem Himmel an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Gymnastikmatte muss jeder selbst mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – es lohnt sich aber, für aktuelle Informationen auf der Facebookseite von Sport im Park vorbeizuschauen. Jedes Training dauert eine Stunde. Angeboten wird intensives Fitnesstraining: Alle Muskelgruppen werden mit Übungen ohne Geräte aufgewärmt, gedehnt und trainiert. „Das Training eignet sich für jeden, der noch einigermaßen beweglich ist“, sagt Trainer Schmitz, der es auch im Sommer anbietet. „Damals war die älteste Teilnehmerin über 70.“

Schmitz geht immer wieder durch die Reihen und korrigiert Haltungen. „Zwei Tipps für die Burpees“; ruft er, „achtet darauf, dass beim Liegestütz eure Ellenbogen nicht so weit nach außen gehen, und bringt die Füße beim Aufstehen schon möglichst weit nach vorne.“ Das Training, hat er erklärt, funktioniert wie im Sommer. „Wir suhlen uns nur weniger im Dreck.“ Er lacht. „Und ich bringe meistens noch ein bisschen Licht mit.“ Die Winteredition von Sport im Park hat nämlich einen Vorteil: Keiner sieht einen, wenn man Kniebeugen macht.

Termine Dienstags im Rheinpark Golzheim, donnerstags auf der Bürgerwiese am Landtag, jeweils um 18.30 Uhr.

(hpaw)