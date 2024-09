Angebote für Jugendliche in Düsseldorf Junge Frauen entdecken, was in ihnen steckt

Von Kreativ-Angeboten wie Brandmalerei oder selbstgemachten Bubbletea über sportliche Aktivitäten wie Boxen, die diesjährigen „Mädchenkultur-Wochen“ stehen ganz im Zeichen des Mottos „Entdecke, was in dir steckt!“. Von Freitag, 20. September, bis Dienstag, 25. Oktober, gibt es in verschiedenen Freizeiteinrichtungen in ganz Düsseldorf zahlreiche Veranstaltungen für Mädchen im Alter von 6 bis 27 Jahren. Die Events sind in der Regel kostenfrei und ohne Anmeldung wahrnehmbar, Ausnahmen werden im Veranstaltungsprogramm als solche gekennzeichnet.