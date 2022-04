Kulinarische Stadt : Wo das Osteressen bestellt werden kann

Die Schwestern Farishta Walli und Farhat Wali (v.l) liefern nach Bestellung aus ihrer Charcuterie in Oberbilk Boxen mit Zutaten für ein Osterpicknick. Foto: Charcuterie Düsseldorf

Düsseldorf Wer an den Feiertagen nicht selbst zu Hause kochen möchte, kann sich Menüs bestellen, abholen oder auch liefern lassen. Die Gastronomen bereiten die Speisen vor, in der heimischen Küche geht es dann schnell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl, Brigitte Pavetic und Julia Brabeck

Ein mehrgängiges Menü mit Lamm-Spezialitäten, eine Frische-Box für das Picknick oder Lachs zum Abendessen – einige Gastronomen und Händler bieten zum Osterfest eine kulinarische Mischung, die vorbereitet abgeholt werden kann oder auch geliefert wird. Hier einige Tipps.

Charcuterie in Oberbilk Die zwei Schwestern Farhat Wali und Farishta Walli haben im Jahr 2020 ihre Charcuterie eröffnet. Das Konzept: Gute Lebensmittel in Boxen kombinieren und an die Kunden liefern. Die Verpackungen sind plastikfrei, zum Beispiel durch biologisch abbaubare Kartons. Auch Boxen mit Osterfrühstück sind im Angebot. Unter den Zutaten sind Baguettes, ein Schokohase, Ostereier, Brie, Gouda, Obst, Kirschtomaten, Gurke, Karotten sowie Gummibärchen und Nüsse – ab 29,99 Euro alles hübsch verpackt und für einen Osterspaziergang mit Picknick geeignet.

Info Die Adressen und Telefonnummern Charcuterie Siegburger Str. 96, www.charcuterieduesseldorf.com Ratatouille Auf der Lausward 51, Tel. 0159 01606823, www.ratatouille-in-duesseldorf.de Dr. Kosch Roßstr. 39, Tel. 0176 80487779, www.dr-kosch.de Reinhardt´s Restaurant auf Gut Moschenhof Am Gartenkamp 20, www.reinhardts-restaurant.de Landhaus Freemann Tel. 173040, Unterdorfstraße 60, www.landhaus-freemann.eatbu.com Ghorban Delikatessen-Manufaktur, Heinrich-Heine-Allee 17,

Tel. 5859132, www.ghorban.de

Ratatouille im Hafen Sam Keshvari liefert an den Ostertagen ein Menü aus. Im ersten Gang gibt es Beluga-Linsen-Salat. Der zweite Gang: allerlei Lamm wie geschmorte Lammschulter, baskische Lammburger und Lammfilet oder in Folie gegarte Edelfische mit einer Safran-Hummer-Schaumsoße. Als Dessert bietet Keshvari gebackene Maultaschen von Mango-Apfel-Pistazien an mit kanadischem Auron-Sirup (nicht Ahorn!) und Schokoladeneis. Das Menü kostet ohne Weinbegleitung 49 Euro und mit Weinbegleitung 69 Euro pro Person.

Dr. Kosch in Pempelfort „Catch the Sunshine“ (Fang den Sonnenschein) nennt Sterne-Koch Volker Drkosch sein Angebot zu den Feiertagen. Ein Vier-Gänge-Ostermenü zum Abholen enthält marinierten Walbecker Spargel mit Sashimi vom Sushithunfisch, Bärlauchemulsion und ein süßes Überraschungsei. Auch ein Zitronengrassüppchen mit grünem Thaicurry gehört zum Menü ebenso wie ein Quinoasalat. Für den Hauptgang gibt es das Beste vom Münsterländer Kalb – rosa gebraten mit Düsseldorfer Allerlei und Misoschaum oder Lammschulter geschmort mit geräucherter Paprikaschote und Zitronenthymian. Das Dessert ist ein halbflüssiger Schokoladenkuchen mit Rhabarber, fruchtigen Himbeeren und Eierlikör. Das Mahl kostet 56 Euro pro Person, nach Bestellung kann es im Restaurant an der Roßstraße fertig abgeholt werden.

Gut Moschenhof in Ludenberg Auch in diesem Jahr packen Michael Reinhardt und sein Team eine Osterbox für das Osterfest zu Hause. Zu dieser vierteiligen Speisefolge für zwei Personen gehört ein Brot vom „echten Gaues“ mit Meersalzbutter, Bornholmer Wildlachs gebeizt, Limetten-Crème fraîche, Kräutersalat, eine Bärlauchteigtasche, Pinienkern-Tomatenvinaigrette, ein Kalbsrücken im Kräutermantel sowie Spargelgemüse, Erbsen und Kartoffelgratin. Das kulinarische Finale soll eine Kombination aus griechischem Joghurt und Vollmilchschokolade mit Erdbeeren bilden, der passende Wein zum Menü ist eine Flasche Reinhardts Grauburgunder. Alle Speisen sind vom Koch bereits so gut wie fertig vorgegart und in der Box zusammengestellt. Das Menü kostet für zwei Personen 124 Euro, die Speisen für jeden weiteren Gast kosten zusätzlich 59 Euro. Zubereitet wird die Osterbox vom 15. bis 18. April, bestellt werden kann sie bis 10. April.

Landhaus Freemann in Kalkum Das Lokal wird auch ein mehrgängiges Ostermenü zusammenstellen. Die Speisen können einfach innerhalb von 15 Minuten im Wasserbad oder Backofen erwärmt werden. Noch steht nicht fest, was genau angeboten wird, da noch abgewartet wird, ob vor Ostern die Spargelsaison starten kann. Die Menüfolge und den Preis werden auf der Homepage unter www.landhaus-freemann.eatbu.com bekannt gegeben. Das Menü muss vorbestellt werden.