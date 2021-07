Kommen und Gehen : Neues Fitness-Studio in den Bilker Arcaden

Düsseldorf Die Fitness-Kette John Reed hat in Düsseldorf ihr drittes Studio eröffnet. Nach dem Corona-Lockdown freut sich die Branche auf den guten Neustart.

Mehr als 20 Monaten Umbauphase ist im vorderen Bereich der Düsseldorf-Bilk-Arcaden an der Friedrichstraße wieder Betrieb. Die Fitness-Kette John Reed hat am Mittwochnachmittag eine neue Filiale eröffnet, zwei Studios von John Reed gibt es bereits in Bilk und Friedrichstadt.

„Wir sind froh, dass es los geht und werden Vollgas geben“, sagt Clubmanager Steffen Dreßen. Die Marke „John Reed“ ist Teil der RGS-Group, zu der auch die Ketten McFit und High5 gehören. Im November 2019 bereits wurde bekannt, dass John Reed in die Düsseldorf-Bilk-Arkaden einzieht und die Räume vom Vorgänger Just Fit übernimmt. Die Eröffnung wurde wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben, aber auch wegen „baulicher Verzögerungen“, wie Dreßen sagt. Er hofft, dass das neue John-Reed-Studio mit den 3200 Quadratmetern gut von den Bürgern angenommen wird – was wegen der noch andauernden Corona-Pandemie jedoch eine Herausforderung sein könnte. „Die Fitnessbranche ist durch die Pandemie hart getroffen worden“, sagt Christine Schacht von der IST-Hochschule, die in Düsseldorf Studiengänge für Sport und Fitness bietet. „Monatelange Schließungen gehen natürlich nicht spurlos an der Branche vorbei.“ Die Stimmung in der Branche sei inzwischen insgesamt wieder deutlich positiver. „Die Menschen kehren in die Fitnessstudios zurück“, sagt Schacht.