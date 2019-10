Kulturtipps aus den Stadtteilen : Big Band spielt in der Kirche zur Orgel

Die HSD Big Band trifft am Mittwoch in der Petruskirche auf Orgelklänge. Foto: Kathrin Tillmanns

Düsseldorf Freundschaftsgeschichten im Jungen Schauspielhaus und Märchen in Derendorf – in den Stadtteilen wird in dieser Woche wieder viel geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Haas-Pilwat

Theater in Mörsenbroich Das mit dem Brüder-Grimm-Preis 2017 ausgezeichnete Theaterstück „Sagt der Walfisch zum Thunfisch“ von Carsten Brandau erzählt eine große Geschichte über Freundschaft für die Allerkleinsten. Die Zuschauer nehmen mitten im Geschehen auf der Bühne Platz. Als sich die beiden Figuren „Ich“ und „Du“ kennenlernen, schlagen ihre Herzen bald im gleichen Takt. Vorstellungen sind im Jungen Schauspielhaus am Mittwoch und Donnerstag, um 10 Uhr. Das Stück ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Pop in Unterbach „Elvis hat den Körper befreit und Bob Dylan den Geist!“ – mit diesen Worten beschrieb man die Wirkung dieser beiden Giganten der amerikanischen Popkultur, die auch durch die Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan gewürdigt wurde. Über Leonard Cohen hieß es: „Sein Werk ist eine unverwechselbare Mischung aus Unterhaltung und Erleuchtung, die in der Grauzone zwischen Poesie und Musik angesiedelt ist, zwischen Sentimentalität und schonungsloser Wahrheit“. Die Songs, ihr Leben und „wichtige“ Unwichtigkeiten werden am Donnerstag, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei Unterbach von dem Sänger Klaus Grabenhorst dargestellt, unterstützt von Werner Kappes an der Sologitarre.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Junges Schauspielhaus Münsterstraße 146 Stadtbücherei Unterbach Breidenplatz 8, Telefon 0211 8924957, der Eintritt ist frei DRK Zentrum plus Derendorf-Golzheim Klever Straße 75, Anmeldung unter 0211 87528259 erforderlich ZERO-Haus Hüttenstraße 10 Petruskirche Am Röttchen 10, www.ido-festival.de Bücherei Wersten Liebfrauenstraße 1, Telefon 0211 8924136 Juta – Forum Freies Theater Kasernenstraße 6

Lesung in Derendorf Im DRK Zentrum plus Derendorf-Golzheim werden am Donnerstag, 14.30 Uhr unter dem Motto „Zauberhaftes Glas“ Geschichten und Märchen über Glas, Spiegel und Kristall im Wechsel mit musikalischen Darbietungen geboten. Die Lesung von Kirsten Schulte-Frohlinde und Günther Bender wird begleitet von den Musikern Takeshi Orai (Querflöte) und Yukido Fujieda am Klavier.

Gesprächsabend in der Friedrichstadt Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Licht. Kunst. Politik“ wird am Donnerstag, 18 Uhr, ein Film- und Gesprächsabend veranstaltet. Der Düsseldorfer Künstler Mischa Kuball und Werner Raeune diskutieren zum Thema „Lichtpolitik als Konzeptkunst“.

Big Band in Unterrath Seit ihrer Gründung 2004 hat die Big Band der Hochschule Düsseldorf jede Menge Auszeichnungen eingeheimst. Unter der Leitung von Martin Reuthner, Trompeter, Pädagoge, Komponist und Arrangeur, tritt die Truppe zusammen mit Gero Körner an der Hammondorgel erstmalig beim IDO-Festival auf – und zwar am Mittwoch, 19.30 Uhr, in der Petrus­kirche.

Aquazoo in Wersten Das Thema Regenwald steht auf dem Programm, wenn eine Delegation des Aquazoos am Donnerstag um 11 Uhr zu Gast in der Stadtbücherei Wersten ist. Die Veranstaltung ist gedacht für Kinder ab sieben Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefonnummer 0211 8924136.