„Wohnen und Leben“ in Düsseldorf : Immobilienmesse mit Tipps und Infos

Am Samstag findet in der Alten Kämmerei die Düsseldorfer Immobilienmesse statt. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Unter dem Motto „Wohnen & Leben in der Region“ lädt die Rheinische Post am Samstag zur neunten Düsseldorfer Immobilienmesse ein.

Kaum etwas anderes beschäftigt die Bürger zurzeit so sehr wie der Immobilienmarkt. Das Thema betrifft Besitzer von Wohnungen und Häusern ebenso wie jene Bürger, die auf der Suche nach einem Kaufobjekt sind. Aber ob veräußern oder erwerben – die Fragen sind schwer zu beantworten. Wie viel Geld ist die Immobilie wert? Wie wird ein Haus am erfolgreichsten verkauft oder auf was muss ein Interessent achten, um nicht übers Ohr gehauen zu werden? Antworten auf diese und viele andere Fragen geben Fachleute morgen bei der Immobilienmesse in Düsseldorf.

Und wer ein Objekt kaufen möchte, aber nicht genau weiß, wie er es finanzieren kann, geht zum Stand von Hüttig & Rompf. Zwei Fachleute des Düsseldorfer Baufinanzierers geben Auskunft über die zahlreichen Möglichkeiten. „Es ist wichtig, für jeden Käufer die passende Finanzierung zu finden“, sagt Inna Vondey. Die Partnerbetreuerin bei Hüttig & Rompf ist überzeugt, dass die Nachfrage nach Immobilien hoch bleibt. „Das liegt an den niedrigen Zinsen“, sagt sie. Besonders die Düsseldorfer Bürger hätten großes Interesse am Kauf von Häusern und Wohnungen. „Und die Zinsen bleiben einigen Studien zufolge noch einige Jahre niedrig“, ist sich die Spezialistin sicher.

Aber wo in Düsseldorf kosten die Immobilien wie viel Geld? Und wie sind die Preise in der Umgebung, dem sogenannten Speckgürtel Düsseldorfs? Über dieses Thema hält Thomas Schüttken einen Vortrag bei der Immobilienmesse. Er ist Geschäftsführer der Firma Immobilien Böckler, die sich auf die Vermarktung exklusiver Wohnimmobilien konzentriert. Zwei dieser Projekte stellen die Mitarbeiter von Böckler bei der Immobilienmesse vor: Das geplante Neubauprojekt für Eigentumswohnungen am Melbecksweg in Wittlaer und das sich im Bau befindliche Projekt Jadehof für Einfamilienhäuser in Ratingen. „Immobilienprojekte in Düsseldorf und Umgebung gehören zu unserer Kernkompetenz“, sagt Stefanie Skupin vom Böckler-Marketingteam.