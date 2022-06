Kommen und gehen : Im Stadttor gibt es jetzt mediterrane Küche

Düsseldorf Nachdem dort Räume zwei Jahre lang leer standen, hat nun das Restaurant Mediator eröffnet. Es möchte mit der Küche verschiedener Länder spielen und bietet eine beeindruckende Aussicht auf den Fernsehturm.

In das Restaurant im Stadttor ist ein neuer Betreiber eingezogen. Dogan Akdogan hat dort das Mediator eröffnet, nachdem mit dem Beginn der Pandemie das italienische Restaurant Limoncello, das zur Rossini-Gruppe von Pino Fusco gehörte, schloss und die Räume seitdem leer standen. Akdogan hat diese aufwendig saniert und umgestaltet, Die Küche und Sanitäranlagen auf den neuesten Stand gebracht, hochwertige Holztische mit gemütlichen Sesselstühlen und Pflanzen wie Palmen für die Terrasse angeschafft und ein raffiniertes Lichtkonzept entwickelt. Während es am Tag durch die vielen bodentiefen Fenstern hell und freundlich ist, sorgen orangefarbene Salzlampen abends für eine gemütliche, warme Atmosphäre.

Mit Akdogan hat ein erfahrener Gastwirt die Geschicke des Restaurants übernommen. Er betreibt bereits seit 30 Jahren das „Park Trüffel“ in Mühlheim. „Ich wollte schon immer gerne nach Düsseldorf und dieser Standort hat einfach Potenzial“, ist Akdogan überzeugt. So verfügt dieser über ausreichend Parkplätze und eine einmalige Lage in Düsseldorf. Denn das Restaurant liegt im Regierungsviertel im besonders markant gestalteten Stadttor, in dem unter anderem die Staatskanzlei und das Verkehrsministerium NRW ihren Sitz haben.